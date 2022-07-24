أدعية مستحبة قبل أذان الفجر.. تعرف عليها

خلال الساعات التي تسبق أذان الفجر، تكثر عمليات ومحركات البحث في موقع “جوجل” عن الدعاء المستحب قبل الأذان.

ولدعاء الفجر عند المسلمين أهمية خاصة، خاصة الثلث الأخير من الليل فيما يعرف بوقت “السحر” لما له جوائز ربانية عظيمة، حسب علماء الأزهر الشريف نقلا عن الأحاديث النبوية الشريفة.

وتستعرض بوابة “الفجر” أفضل الأدعية المستحبة ليلا في التالي:

دعاء مستحب قبل أذان الفجر

اللهـم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب الذنوب والخطايا، ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجى إلا إليك.

دعاء قيام الليل

من المعروف أن أفضل وقت لقيام الليل هو الثلث الأخير، وأكد علماء الأزهر أن “إن صلى المسلم في أي وقت في الليل فقد أصاب السنة ونال الأجر إن شاء الله تعالى”.

وبرغم أن للمسلم أن يصلي قيام الليل ما شاء من الركعات، إلا أن السنة فضلت الاقتصار على إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة كما ورد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل.

دعاء مستحب يفرج الهموم

بسم الله على نفسي وديني.. بسم الله على أهلي ومالي.. بسم الله على كل شيء أعطاني ربي.. أعوذ بالله مما أخاف وأحذر.. ربي لا أشرك به شيئا.. اللهم إني أستودعك همي ففرجه ومالي فيسر لي أسباب الرزق.

دعاء شفاء المريض

اللهم اشفه شفاء ليس بعده سقما أبدا.. اللهم خذ بيده.. اللهم احرسه بعينيك التي لا تنام.. اللهم أكفني بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزك الذي لا يضام.

من أفضل الأدعية المستحب الإلحاح بها

اللهم إني أعوذ بك من العجز، والكسل، والجبن، والبخل، والهرم، وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها.

دعاء مستحب لسعة الرزق

ـ يا رب مع فجر هذا اليوم نسألك رزق واسع ويقينا صادق وقلبا خاشع وعلم نافع وعمل صالح متقبلا.