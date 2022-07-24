أدعية مستحبة قبل أذان الفجر.. تعرف عليها

إسلاميات
صورة تعبيرية عن الدعاء
صورة تعبيرية عن الدعاء والتضرع إلى الله
Advertisements

خلال الساعات التي تسبق أذان الفجر، تكثر عمليات ومحركات البحث في موقع “جوجل” عن الدعاء المستحب قبل الأذان.

ولدعاء الفجر عند المسلمين أهمية خاصة، خاصة الثلث الأخير من الليل فيما يعرف بوقت “السحر” لما له جوائز ربانية عظيمة، حسب علماء الأزهر الشريف نقلا عن الأحاديث النبوية الشريفة.

وتستعرض بوابة “الفجر” أفضل الأدعية المستحبة ليلا في التالي:

دعاء مستحب قبل أذان الفجر

اللهـم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب الذنوب والخطايا، ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجى إلا إليك.

دعاء قيام الليل 

من المعروف أن أفضل وقت لقيام الليل هو الثلث الأخير، وأكد علماء الأزهر أن “إن صلى المسلم في أي وقت في الليل فقد أصاب السنة ونال الأجر إن شاء الله تعالى”.

txt

تعرف على موعد أذان الفجر ومواقيت الصلاة اليوم الأحد 24 يوليو

txt

سعد الهلالي يرد على بيان الأزهر بشأن فرضية الحجاب

وبرغم أن للمسلم أن يصلي قيام الليل ما شاء من الركعات، إلا أن السنة فضلت الاقتصار على إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة كما ورد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل.

دعاء مستحب يفرج الهموم

بسم الله على نفسي وديني.. بسم الله على أهلي ومالي.. بسم الله على كل شيء أعطاني ربي.. أعوذ بالله مما أخاف وأحذر.. ربي لا أشرك به شيئا.. اللهم إني أستودعك همي ففرجه ومالي فيسر لي أسباب الرزق.

دعاء شفاء المريض

اللهم اشفه شفاء ليس بعده سقما أبدا.. اللهم خذ بيده.. اللهم احرسه بعينيك التي لا تنام.. اللهم أكفني بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزك الذي لا يضام.

من أفضل الأدعية المستحب الإلحاح بها

اللهم إني أعوذ بك من العجز، والكسل، والجبن، والبخل، والهرم، وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها.

دعاء مستحب لسعة الرزق

ـ يا رب مع فجر هذا اليوم نسألك رزق واسع ويقينا صادق وقلبا خاشع وعلم نافع وعمل صالح متقبلا.

دعاء الفجر دعاء مستحب اذان الفجر مواقيت الصلاة افضل الادعية المستحبة دعاء الرزق دعاء سعة الرزق دعاء شفاء المريض أدعية مستحبة قبل أذان الفجر
Advertisements

الأكثر قراءة

كورة لايف LIVE NOW مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ بث مباشر YALLA REAL يلا شوت الجديد رابط مباراة man city vs bayern يوتيوب GOAL

كورة اون Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد| بث مباشر kora onlina ريال مدريد ضد برشلونة| كورة لايف القناة العراقية المفتوحة HD

عاجل| المستشار تركي آل الشيخ يبيع منزله وعقاراته في مصر بشكل مفاجئ

يلا شوت مشاهدة مباراة ارسنال وتشيلسي بث مباشر اليوم 24\7\2022 مباراة ودية بث مباشر اليوم yalla shoot

لايف stream الكلاسيكو.. رابط مشاهدة مباراة برشلونة ضد ريال مدريد بث مباشر

عاجل.. تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد برشلونة في كلاسيكو الأرض

clasicooo.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر كورة لايف PLUS رابط ماتش الريال وبرشلونة جودة متعددة NEW

كورة لايف LIVE NOW مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر YALLA REAL يلا شوت الجديد رابط مباراة Barcelona Vs Real Madrid يوتيوب GOAL