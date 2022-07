كورة ستار BARCELONA مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم 24\7\2022 مباراة ودية

ينتظر جميع عشاق ومحبي كرة القدم العالمية، انطلاق فعاليات الكلاسيكو الودية بين الكبيران الإسبانيان ريال مدريد وبرشلونة، ضمن المنافسات الودية للفريقان في الولايات المتحدة الأمريكية.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة الودية

ومن المقرر أن تُقام برشلونة وريال مدريد في تمام الساعة الخامسة صباح يوم الأحد، الموافق 24 يوليو الجاري، بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

- مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة كلاسيكو ودي بث مباشر اليوم 24\7\2022

- تشافي يقود برشلونة أمام الريال

ووصل الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي برشلونة، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لقيادة فريقه في الكلاسيكو، بعد حل أزمته في استخراج تأشيرة الدخول إلى أمريكا بسبب تواجده في إيران، أثناء قيادته لنادي السد القطري.

- مواعيد مباريات الجولة الأولى في الدوري الإسباني

1- برشلونة Vs رايو فاييكانو

2- أتلتيك بلباو Vs ريال مايوركا

3- ريال بيتيس Vs إلتشي

4- سيلتا فيجو Vs إسبانيول

5- قادش Vs ريال سوسيداد

6- أوساسونا Vs إشبيلية

7- خيتافي Vs أتلتيكو مدريد

8- ريال مدريد Vs ألميريا

9- بلد الوليد Vs فياريال

10- فالنسيا Vs جيرونا.

- القنوات الناقلة لمباراة الكلاسيكو الودي بين الريال وبرشلونة

وتمتلك القناة الرابعة العراقية حقوق إذاعة مباراة ريال مدريد وبرشلونة عبر قمر نايل سات في العراق ومنطقة الشرق الأوسط بالكامل، عبر الترددات التالية:

اسم القناة: Al Rabiaa TV Sport

التردد: H 11334

معدل الترميز: 27500.