لايف stream الكلاسيكو.. رابط مشاهدة مباراة برشلونة ضد ريال مدريد بث مباشر

الفجر الرياضي
بوابة الفجر
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الكلاسيكو مباشر، ننشر لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد برشلونة بث مباشر اليوم الأحد 24 يوليو 2022 ضمن منافسات بطولة ودية استعدادا لانطلاق الموسم الكروي الجديد في اسبانيا وأوروبا.

مباراة برشلونة وريال مدريد مباشر الكلاسيكو ينطلق الساعة السادسة صباح الأحد بتوقيت فلسطين والسعودية وقطر والأردن والكويت، الخامسة في مصر والسودان، بينما تكون السابعة في البحرين ودولة الإمارات.

كورة ستار مباراة برشلونة وريال مدريد مباشر:

وأعرب الجمهور عن بالغ الاستياء بسبب عدم وجود محطات عربية ضمن القنوات الناقلة للكلاسيكو الودي، إذ يشكل أهمية بالغة بالنسبة للمشجعين كونه الأول في الموسم الحالي ويريد البعض الاطمئنان على فريقه.

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تردد قناة الرابعة الرياضية الجديد الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد الودية

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القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد الودية.. كلاسيكو الأرض

وعزز فريق برشلونة صفوفه بالعديد من اللاعبين المميزين على رأسهم المهاجم البولندي ليفاندوفيسكي قادما من بايرن ميونخ، ويأمل جمهور البارسا تحت قيادة تشافي أن يكون إضافة قوية للنادي خلال الموسم الجديد.

 

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على الجانب الآخر لا يقلق جمهور الملكي كثيرا كون النادي تمكن من الحفاظ على النجوم على رأسهم كريم بنزيما وهم اللاعبون الذين حققوا لقب دوري أبطال أوروبا وأيضا الدوري الاسباني وباتوا مميزين.

 

ويسعى أنشيلوتي إلى طمأنة مشجعي ريال مدريد في مواجهة قوية أمام الغريم التقليدي برشلونة لا سيما في ظل عدم إبرام النادي أي صفقات قوية من العيار الثقيل مقارنة بالمنافس الذي كان سوقه الصيفي جيد.

مباراة الكلاسيكو مباشر بين برشلونة وريال مدريد تشاهدونها على هذه الصفحة حيث عليك الاحتفاظ بها لديك في الهاتف أو الحاسوب لحين اقتراب موعد اللقاء وسيتم نقلها من خلال القنوات الأجنبية وغيرها.

 

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