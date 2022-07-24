لايف REAL بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة دون تقطيع live مشاهدة مباراة BArcelona
يبحث عشاق كرة القدم حول العالم، عن طريقة مجانية لمشاهدة ومتابعة أحداث مباراة كلاسيكو الكرة الأرضية، الذي سيجمع بين ريال مدريد ونظيره برشلونة.
- موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد
وتقام أحداث مباراة برشلونة وريال مدريد، صباح اليوم الأحد الموافق 24 يوليو الجاري، في تمام الساعة الخامسة صباحًا بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.
- القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال مدريد
وتنقل أحداث مباراة برشلونة ضد ريال مدريد، عبر شاشة القناة الرابعة العراقية، عبر قمر نايل سات في العراق ومنطقة الشرق الأوسط بالكامل.
- تردد قناة الرابعة العراقية على نايل سات
التردد: 11334
الاستقطاب: أفقي
معدّل الترميز: 27500
معدّل تصحيح الخطأ: 5/6
- تردد قناة الرابعة العراقية على عرب سات
التردد: 11747
الاستقطاب: أفقي
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
معدل الترميز: 27500
الجدير بالذكر أن ريال مدريد سيبدأ موسمه في الليجا الإسبانية موسم 2023/2022 بمواجهة فريق ألميريا بتاريخ 14 أغسطس المقبل، بينما سيتهل برشلونة موسمه بمواجهة فريق رايو فاليكانو بتاريخ 13 أغسطس.