لايف REAL بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة دون تقطيع live مشاهدة مباراة BArcelona

الفجر الرياضي
بث مباشر مباراة ريال
بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة
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يبحث عشاق كرة القدم حول العالم، عن طريقة مجانية لمشاهدة ومتابعة أحداث مباراة كلاسيكو الكرة الأرضية، الذي سيجمع بين ريال مدريد ونظيره برشلونة.


- موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد


وتقام أحداث مباراة برشلونة وريال مدريد، صباح اليوم الأحد الموافق 24 يوليو الجاري، في تمام الساعة الخامسة صباحًا بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

 

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- القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال مدريد


وتنقل أحداث مباراة برشلونة ضد ريال مدريد، عبر شاشة القناة الرابعة العراقية، عبر قمر نايل سات في العراق ومنطقة الشرق الأوسط بالكامل.

 


- تردد قناة الرابعة العراقية على نايل سات

 


التردد: 11334
الاستقطاب: أفقي
معدّل الترميز: 27500
معدّل تصحيح الخطأ: 5/6
- تردد قناة الرابعة العراقية على عرب سات
التردد: 11747
الاستقطاب: أفقي
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
معدل الترميز: 27500

 

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عاجل.. تشكيل برشلونة الرسمي ضد ريال مدريد في كلاسيكو الأرض

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الجدير بالذكر أن ريال مدريد سيبدأ موسمه في الليجا الإسبانية موسم 2023/2022 بمواجهة فريق ألميريا بتاريخ 14 أغسطس المقبل، بينما سيتهل برشلونة موسمه بمواجهة فريق رايو فاليكانو بتاريخ 13 أغسطس.
 

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