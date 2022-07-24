"الأكثر سخونة".. تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بسبب ارتفاع الحرارة بطقس الأحد

تشهد محافظات الجمهورية خلال الأيام الحالة، موجة من الطقس الحار، حيث حذرت هيئة الأرصاد، من استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم الأحد حتى نهاية الأسبوع الجاري.

طقس الأحد شديد الحرارة

وكشفت هيئة الأرصاد، أن يسود اليوم طقس شديد الحرارة رطب نهارا على كافة القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء خلال ساعات الليل.

امتداد منخفض الهندس الموسمي تسبب في ارتفاع حرارة الطقس

وتوقع خبراء الهيئة، أن امتداد منخفض الهند الموسمى، سوف يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة اليوم، بقيم تصل إلى 3 درجات مئوية عن طقس يوم أمس السبت.

كما حذر خبراء الأرصاد من تكون الشبورة المائية الخفيفة حتى الساعة السادسة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

رطوبة مرتفعة بطقس الأحد

في نفس السياق حذر خبراء هيئة الأرصاد من ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو، حيث يصل متوسط نسبتها المتوقعة على القاهرة الكبرى 80%، خلال ساعات الليل و40 % خلال ساعات النهار.

وفي محافظات السواحل الشمالية تكون نسب الرطوبة أقل حيث تسجل 90% ليلا و55% نهارا، فيما وتنخفض معدلات الرطوبة على محافظات جنوب الصعيد وتسجل 25% ليلا و15% نهارا.

درجات الحرارة المتوقعة بطقس اليوم الأحد

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن تسجل محافظات القاهرة الكبرى درجة حرارة العظمى 36 والمحسوسة فعليا 39، فيما تسجل محافظات الوجه البحري العظمي 32 والمحسوسة فعليا 35 درجة مئوية.

أما في جنوب وشمال ووسط سيناء تسجل درجات الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 42 درجة مئوية، بينما تسجل محافظات شمال الصعيد العظمى 37 - والمحسوسة41، أما جنوب الصعيد فتسجل العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة.

نصائح هامة من الأرصاد للمواطنين

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية عدة نصائح للمواطنين بسبب ارتفاع درجات الحرارة أبرزها عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس منعا للإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

كما نصحت بضورة ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة وشرب المياه والمشروبات الباردة وتجنب الجلوس في أماكن سيئة التهوية، ومتابعة النشرة الجوية التي تصدر عنها، واتباع النصائح حفاظًا على سلامة الجميع.