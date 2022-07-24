الأرصاد الجوية.. طقس اليوم شديد الحرارة وهذه درجات الحرارة المتوقعة

حرصا من بوبة الفجر الإلكترونية على توفير كافة التفاصيل والمعلومات عن حالة الطقس اليوم، وفقا لبيان الأرصاد الجوية أنه يسود طقس اليوم شديد الحرارة اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم تشهد ارتفاع في العديد من المحافظات.

طقس اليوم

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس اليوم الأحد، الموفق 24 من يوليو لعام 2022، حار ويكون شديد لحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

طقس اليوم في جنوب الصعيد

وعن طقس اليوم في جنوب سيناء وجنوب البلاد، قالت الأرصاد الجوية نه يسود لبلاد طقس شديد الحرارة نهار ويكون رطب ليلا.

طقس اليوم على السواحل الشمالية

1- يكون الطقس حار رطب على السواحل الشمالية في ساعات النهار.

2- يكون الطقس رطب على معظم الأنحاء ليلا.

3- نشاط رياح وارتفاع درجة حرارة ونسبة الرطوبة.

4- شبورة مائية صباحا.

نشاط رياح وشبورة.. تفاصيل طقس اليوم

وعن الظواهر المتوقع حدوثها اليوم، تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، بجانب ستمرار ارتفاع في نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة، مع وجود نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.



كما سيشهد اليوم شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم الأحد

ومن جهتها، كشفت الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، حيث أن بالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد تسجل القاهرة العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 والصغرى 25 درجة.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن الإسكندرية العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة والصغرى 24 درجة، بينما مطروح العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة والصغرى 23 درجة.

وكشفت الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة في سوهاج حيث يسجل العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة والصغرى 25 درجة، فيما تسجل قنا العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 درجة والصغرى 26 درجة، وعن أسوان تصل العظمى لـ 43 درجة والمحسوسة 44 درجة والصغرى 28 درجة.

