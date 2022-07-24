يواصل الاستقرار.. أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 24-7-2022

استقرت أسعار الذهب فى مصر، اليوم الأحد 24-7-2022 خلال بداية التعاملات الصباحية، عند مستوى مرتفع، حققه في وقت سابق من اليوم، متأثرا بحجم العرض والطلب بالسوق المحلية، بعد حالة التذبذب العالمية التي أدت بسوق الذهب لأول مرة منذ عام لأدنى مستوى لها الخميس الماضي.





اسعار الذهب في مصر





سعر الذهب عيار 21: 988 جنيها

سعر الذهب عيار 24: 1126 جنيها

سعر الذهب عيار 18: 874 جنيها

سعر الذهب عيار 14: 660 جنيها

سعر الجنيه الذهب 7904 جنيها

مؤثرات اسعار الذهب في السوق المحلي

هناك مؤثران كبيران على اسعار الذهب في السوق المحلي، وهما أسعار الذهب في البورصات العالمية بالإضافة إلى أسعار الدولار في السوق المحلى والعالمي ونستعرضهم فيما يلي:

اسعار الذهب عالميا

شهدت تعاملات الذهب الأسبوعية، تحقيق أول مكاسب أسبوعية له منذ 6 أسابيع، حيث أدى التراجع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتراجع الدولار إلى تعزيز جاذبية السبائك التي لا تدر عائدات باعتبارها ملاذًا آمنًا مع استمرار المخاطر الاقتصادية.

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35030 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

وارتفعت أسعار الذهب في آخر ختام للأسواق مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية على الرغم من أن احتمالات رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة وارتفاع الدولار حدت من المكاسب.



وشهدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب انخفاض بنسبة 0.54% إلى 1727.59 دولار للأونصة، كما ارتفع سعر الذهب في المُعاملات الفورية 0.69% إلى 1725.30 دولار للأونصة في التعاملات الآسيوية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.58% عن السابق؛ ليصل إلى 863.65 دولار.

وارتفع البلاديوم عن السابق بنسبة 8.13% إلى 2029.28 دولار للأونصة، بعد أن وصل في وقت سابق إلى أعلى مستوى منذ 24 مارس عند 2550.58 دولار، وارتفعت الفضة عن بنسبة 0.94% إلى 19.300 دولار.

وارتفع النحاس في المعاملات الفورية بنسبة 0.78% ليصل إلى 3.3243 دولار، مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات من روسيا أكبر مُنتجيه.



يذكر إنه أسعار الذهب ارتفعت مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية على الرغم من أن احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة وارتفاع الدولار حدت من المكاسب.

وينتظر المستثمرون حاليا اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية يومي 26 و27 يوليو حيث من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس للسيطرة على ارتفاع التضخم.

وانضم البنك المركزي الأوروبي إلى نظرائه العالميين في مكافحة التضخم المتصاعد ورفع أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع على الرغم من معاناة اقتصاد منطقة اليورو من تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية.

وتزيد معدلات الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عوائد ثابتة، كما تعزز الدولار الذي يجعل الذهب باهظ التكلفة بالنسبة للمشترين بالخارج.

أسعار الدولار العالمي



صعد الدولار بقوة ، لكنه ظل في طريقه نحو تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ نهاية مايو أيار بعد بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة.

وتراجع اليورو بعد صعوده لأعلى مستوى في أكثر من أسبوعين يوم الخميس عندما رفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الإقراض في أول رفع للفائدة منذ 2011.

وقفز مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.35 بالمئة إلى 106.98 في أعقاب انخفاض 0.36 بالمئة يوم الخميس.

لكن على مستوى أسبوعي ظل منخفضا 0.95 بالمئة وهو أكبر تراجع منذ 29 مايو أيار وأول انخفاض أسبوعي منذ أربعة أسابيع.

ونزل اليورو 0.44 بالمئة إلى 1.0187 دولار متراجعا أكثر عن المستوى المسجل يوم الخميس عند 1.0279 دولار في أعقاب رفع أكبر من المتوقع للفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي.

واتجه الين الياباني نحو أول ارتفاع أسبوعي منذ نهاية مايو أيار وإن قلل تعافي الدولار مكاسبه.

وزاد الدولار 0.43 بالمئة إلى 137.925 ين بعد تراجعه 0.67 بالمئة مساء مبتعدا أكثر عن أعلى مستوى في 24 عاما عند 139.38 ين، الذي وصل إليه الأسبوع الماضي.

وبالنسبة لبقية العملات، تراجع الجنيه الإسترليني 0.35 بالمئة إلى 1.1962 دولار ليقلص مكاسبه خلال الأسبوع إلى 0.8 بالمئة، لكنه يظل عند أعلى مستوى منذ نهاية مايو أيار.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.47 بالمئة إلى 0.69035 دولار وصعد على مستوى أسبوعي 1.63 بالمئة، لكن ذلك يظل أفضل أداء له منذ 20 مايو.

أسعار الدولار اليوم في مصر



شهدت أسعار الدولار حراك في تعاملات أمس بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصري لتستقر في بداية التعاملات اليوم، بعد أن ارتفعت أيضا أسعار صرف العملة الأوروبية "اليورو" والجنيه الإسترليني.

وسجلت أسعار الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر، 18.85 جنيه للشراء و18.91 جنيه للبيع.. وفي البنوك الخاصة "البنك التجاري الدولي" سجل 18.87 جنيه للشراء و18.93 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات الرئيسية، ما زالت تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على أسواق المال والمصارف الدولية، حيث ارتفعت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" من 5 إلى 22 قرشا شراء وبيعا في البنوك الحكومية والخاصة.

وسجلت العملة الأوروبية في بنكي "الأهلي ومصر" 18.99 جنيه للشراء و19.19 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجلت 19.01 جنيه للشراء و19.21 جنيه للبيع. وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق باليورو أمام الجنيه المصري 19.98 جنيه للشراء 19.10 جنيه للبيع.

كما ارتفعت أسعار صرف الجنيه الاسترليني من 9 إلى 23 قرشا شراء وبيعا في البنوك الحكومية والخاصة.. ففي بنكي "الأهلي ومصر" سجل 22.33 جنيه للشراء و22.62 جنيه للبيع جنيه.. وفي البنك التجاري سجل 22.38 جنيه للشراء و22.60 جنيه للبيع.