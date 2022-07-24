خطر جديد يهدد العالم.. كل ما تريد معرفته عن جدري القرود

تفشى فيروس جدري القرود في دول عديدة من أنحاء العالم، حيث تحرص منظمة الصحة العالمية على تخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشاره حيث أن لديه القدرة على التوصية بكيفية استجابة الدول يمكنها أيضًا من حشد التنسيق العالمي من أجل استجابة أكثر توحيدًا، وقد يتضمن جزء من هذا الجهد ضمان توزيع أكثر عدالة للقاحات والعلاجات.

معلومات عن مرض جدري القرود

هو مرض نادر ينتج عن الإصابة بفيروس جدري القرود

هو مرض يشبه مرض الجدري.

تم اكتشاف مرض جدري القرود لأول مرة في عام 1958 نتيجة حدوث تفشي لمرض يشبه الجدري بين مجموعة من القرود المخصصة لإجراء الأبحاث العلمية

أطلق على هذا المرض جدري القرود

تشخيص أول حالة إصابة بهذا المرض بين البشر في عام 1970 في جمهورية الكونغو.

ينتشر مرض جدري القرود بشكل أساسي في دول وسط وغرب إفريقيا

تم تسجيل الإصابة بهذا المرض خارج قارة إفريقيا 3 مرات فقط.

أعرض مرض جدري القرود

أعراض مرض جدري القرود تتشابه مع الأعراض الناتجة عن مرض الجدري، إلا أنها تكون أخف، كما تتراوح فترة حضانة فيروس جدري القرود عادة مدة 7- 14 يوم، ومن الأعراض ما يلي:

حمى.

صداع.

آلام العضلات.

ألم الظهر.

تورم العقد اللمفاوية.

قشعريرة.

تعب وإرهاق.

البقع

الحطاطات

الحويصلات

البثرات

التقشرات



طرق الوقاية من مرض جدري القرود

1- لقاح الجدري يقلل من خطر الإصابة بمرض جدري القرود.

2- تجنب ملامسة الحيوانات التي قد تحمل فيروس جدري القرود.

3- تجنب ملامسة أي مادة تلامست مع الحيوانات المريضة، مثل الفراش أو الملابس وغيرها.

4- عزل المرضى المصابين بمرض جدري القرود عن الأشخاص الآخرين.

5- ممارسة قواعد النظافة الجيدة بعد ملامسة البشر أو الحيوانات المصابين، مثل غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون، أو استعمال المعقمات الكحولية.

6- استعمال معدات الوقاية الشخصية عند الاعتناء بالأشخاص المصابين بالمرض.

جدري القرود

عدد الإصابات بمرض جدري القرود

ومن جهته، قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبدالغفار، في بيان، مساء السبت، إنه بلغ عدد الحالات المصابة بالفيروس أكثر من 16000 حالة في أكثر 75 دولة في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية والشرق الأوسط وأجزاء جديدة من إفريقيا وجنوب أسيا وأستراليا.

انتشار مرض جدري القرود

وأكد أن فيروس جدري القرود ينتشر من خلال الاتصال اللصيق، وبشكل رئيسي من خلال التعرض المباشر للطفح الجلدي أو الملابس الملوثة أو البياضات، بجانب رذاذ الجهاز التنفسي للمصاب حتى الآن.

ومن المؤكد أن تؤدي عدوى جدري القرود إلى ظهور طفح جلدي مؤلم، وتكوين حويصلات على راحة اليد، بينما تميزت الحالات تاريخيًا بطفح جلدي في أجزاء واسعة من الجسم إلا أن الحالات في الانتشار الحالي شملت في الغالب أشخاصًا لديهم عدد قليل من الطفح حول الأعضاء التناسلية أو فتحة الشرج.

تركز تفشي المرض بشكل كبير حتى الآن بين الرجال المثليين ومزدوجي الميول الجنسية، لكن هذا لا يمنع من احتمال انتشاره بين الأشخاص المصابين بضعف في الجهاز المناعي.

ووفقا لما قاله المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبدالغفار، تبين أنه لا يزال احتمال انتشار المرض في دول الشرق الأوسط غير مرتفع، ولم يتم رصد أي حالات مؤكدة في مصر حتى اليوم.

تشخيص مرض جدري القرود

قد يكون من الصعب تشخيص مرض جدري القرود بسبب التشابه الكبير بينه وبين مرض الجدري، ولكن التشخيص يكون من خلال فحص جسدي من جانب لطبيب المعالج ويلزم همل تحالي وفحوصات للتحقق من نوع الفيروس المنتشر.