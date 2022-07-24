كرتونة البيض تسجل سعرا قياسيا..أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأحد 24-7-2022

استقرت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأحد 24-7-2022 فى السوق المحلية عند 29 و32 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، وفق رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد،



أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن



وتراوحت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن حول 35 و37 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا، وتراوح الكتكوت الأبيض بين 6 و6.25 جنيه، والكتكوت الساسو بين 4.25 و4.5 جنيه، وبلغ كيلو الأمهات البيضاء 27 جنيهًا.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

وارتفعت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم إلى 32 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 53 و55 جنيهًا، وسجلت الدواجن الساسو 53 جنيهًا للمستهلك.

وارتفعت الدواجن الساسو فى بورصة الدواجن العمومية إلى 50 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، وبلغت الأمهات البيضاء 27 جنيهًا فى المزرعة.

وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

أسعار الدواجن اليوم الأحد

أسعار الفراخ البيضاء:

سجلت أسعار الفراخ البيضاء 32 جنيهًا للكيلوجرام سعر البورصة، ووصل سعرها للمستهلك 37 جنيهًا.

أسعار الفراخ الساسو:

سجلت أسعار الفراخ «ساسو» 50 جنيهًا للكيلو سعر البورصة، ووصل السعر للمستهلك 55 جنيهًا.

أسعار الفراخ البلدي:

سجلت أسعار الفراخ البلدي 36 جنيهًا للكيلو سعر البورصة، ووصل سعرها للمستهلك 41 جنيهًا.

أسعار الكتكوت اليوم

سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم 4.5 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي عمر يوم 3.25 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو عمر يوم 4.5 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم 6.25 جنيه.

سعر كتكوت فيومى 5 جنيهات.

سعر كتكوت فيومى «على وشه» 5.5 جنيه.

أسعار البيض اليوم

وبلغت أسعار البيض اليوم 67 جنيهًا للطبق الأبيض، وسجل عدد مزارع الدواجن المرخصة حتى منتصف فبراير 2019 نحو 10731 مزرعة، وتبلغ طاقة المزارع حاليًا نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا.

أسعار البيض الأحمر

وسجلت أسعار البيض الأحمر 70 و75 جنيهًا للطبق، ووصل عدد مصانع الأعلاف المرخصة إلى 1493 مصنعًا، بإجمالي 12290 منشأة ثروة داجنة، حسب تأكيدات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فى تصريحات سابقة.

سعر كرتونة البيض اليوم

واستقر سعر كرتونة البيض اليوم عند 67 و75 جنيهًا، وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم.

بورصة البيض اليوم

ودارت بورصة البيض اليوم حول 67 و80 جنيهًا، ووضعت الدولة خطة لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية، وتم تخصيص 9 مناطق فى 4 محافظات بإجمالي مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجنى.

أسعار الأعلاف

استقرت أسعار الأعلاف سواء للدواجن أو للماشية حالة من الثبات والاستقرار خلال الفترة الحالية، بعد موجة كبيرة من الارتفاعات خاصة للأعلاف خلال الشهرين الماضيين.

أعلاف الدواجن التسمين



علف دواجن بادى ٢٣٪ ٦٥٠٠ ج

علف دواجن نامى ٢١٪ ٦٤٢٥ ج

علف دواجن ناهى ١٩٪ ٦٣٢٥ ج

علف بادى نامى ٢١٪ ٦١٠٠ ج

أعلاف الدواجن بياض



بادى بياض ٢٠٪ ٥٨٧٥ ج

نامى ١ بياض ١٨.٥ ٪. ٥٥٧٥ ج

نامى ٢ بياض ١٦٪. ٥٢٧٥ ج

تحضيرى بياض ١٨٪. ٥٥٧٥ ج

بياض إنتاجى ١ ١٨ ٪. ٥٥٧٥ ج

بياض إنتاجى ٢ ١٧ ٪. ٥٤٢٠ج

بياض إنتاجى ٣ ١٦٪. ٥٣١٠ج

أعلاف الرومى



رومى تسمين ٢٨ ٪ ٧٧٠٠ ج

رومى تسمين ٢٦٪ ٧٣٥٠ ج

رومى تسمين ٢٢٪ ٦٨٥٠ ج

رومى تسمين ١٩٪ ٦٥٥٠ ج

رومى تسمين ١٦.٥٪ ٦٣٥٠ ج

اعلاف البط



بط تسمين سوبر ٢٢٪ ٦٧٥٠ ج

بط تسمين سوبر ١٨٪ ٦٥٥٠ج

بط تسمين سوبر ١٦٪ ٦٤٥٠ ج

بط بياض امهات ٢٠٪ ٦٢٠٠ ج

بط بياض امهات ١٥٪ ٥٩٧٥ ج

بط بياض امهات ١٧٪ ٦٠٥٠ ج

إنتاج مصر من البيض وتحقيق الاكتفاء الذاتي



وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا، جاء ذلك وفقًا لتصريحات نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني السابقة، الدكتورة منى محرز.

وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.



وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، إن ارتفاع أسعار البنزين الصادر عن لجنة التسعير التلقائي له تبعات على أسعار الدواجن وتحركها، خاصة أنها تدخل في عوامل التدفئة لكن الزيادة المتوقعة غير مبالغ فيها ومتوقع أن يبدأ تأثير زيادة أسعار البنزين على الدواجن مع حلول موسم الشتاء، أما هذه الفترة فهناك توقعات انخفاض أسعار الدواجن لمدة من 15- 21 يومًا، محاولة لجذب المستهلك وترويج حركة البيع من جديد في السوق.