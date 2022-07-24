تردد قناة الرابعة الرياضية 2022 على نايل سات

تردد قناة الرابعة الرياضية، زاد في الآونة الأخيرة البحث عن بعض ترددات القنوات الرياضية التي تنقل كبرى المباريات في أقوى وأعنف الدوريات الكروية على المستوى العالمي ومن بينها القناة الرابعة الرياضية.

تردد قناة الرابعة الرياضية

وتصدر تردد قناة الرابعة الرياضية اليوم الأحد الموافق الـ24 من يوليو 2022 تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما نقلت مباراة برشلونة وريال مدريد الإسباني فجرا.

تردد قناة الرابعة الرياضية الجديد

ونقل تردد قناة الرابعة الرياضية الكلاسيكو الودي الذي جمع العملاقين الكبيرين برشلونة وريال مدريد، ضمن استعدادات الفريقين للموسم المقبل والبطولات التي سيشاركا بها.

تردد قناة الرابعة الرياضية 2022

وتقدم بوابة الفجر ضمن الخدمات الإخبارية التي تقدمها على مدار اليوم، تردد قناة الرابعة الرياضية 2022 الجديد، على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، بعدما زاد البحث عنها عقب نقل مباراة برشلونة وريال مدريد في "الكلاسيكو".

تردد قناة الرابعة الرياضية 2022 العراقية

يمكن ضبط تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية على القمر الصناعي نايل سات بتقنية HD كالتالي:

تردد قناة الرابعة الرياضية على نايل سات

التردد: 11334

الاستقطاب: أفقي

معدّل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية الجديد عبر عرب سات

كما يمكن ضبط تردد قناة الرابعة الرياضية المفتوحة على عرب سات، من خلال:

التردد: 11747

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500

خطوات ضبط تردد قناة الرابعة الرياضية الجديد

يستطيع الباحث عن تردد قناة الرابعة الرياضية الجديد تنزيل القناة وضبطها على جهاز الاستقبال من خلال التالي:

1- الدخول على القائمة الرئيسية على جهاز الاستقبال.

2- اختيار الإعدادات.

3- الضغط على التثبيت.

4- اختيار التثبيت اليدوي.

5- تحديد القمر الصناعي.

6- كتابة التردد الخاص بالقناة والانتظار للتحميل.

7- تنزيل تردد قناة الرابعة الرياضية واستمتع بمشاهدة أمتع المباريات.

نقل مباراة برشلونة وريال مدريد على تردد قناة الرابعة الرياضية

يُذكر أن مباراة برشلونة وريال مدريد التي نقلت عبر تردد قناة الرابعة الرياضية في تمام الساعة 5 صباح اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 6 بتوقيت مكة المكرمة، قد انتهت بالفوز بهدف دون رد لصالح العملاق الكتالوني عن طريق وافده الجديد رافينيا.