الحرارة تصل لـ44 درجة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم

يقدم موقع الفجر الالكتروني لمتابعيه تفاصيل عن طقس اليوم ودرجات الحرارة اليوم الأحد وبعض النصائح للمواطنين نقدمها لكم في السطور التالية:

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية ان طقس اليوم علي القاهرة والوجه البحري وجنوب البلاد يكون شديد الحرارة رطب، كما ان السواحل الشمالية يكون طقس اليوم حار رطب.

درجات الحرارة علي القاهرة والسواحل الشمالية والصعيد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن ارتفاع شديد في درجات الحرارة حيث تسجل القاهرة العظمي 36درجة والمحسوسة 39 درجة،

والسواحل الشمالية العظمي 32درجة والمحسوسة 35، والصعيد تسجل العظمى43 درجة وتكون المحسوسة 44 درجة.



ارتفاع نسبة الرطوبة علي انحاء البلاد

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا، الأمر الذي يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل، بقيم تتراوح من درجتين إلى 3 درجات مئوية.

ويصل متوسط نسبة الرطوبة المتوقعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري إلى75-85% ليلا و30-40% نهارا.

وتسجل الرطوبة على السواحل الشمالية 85-95% ليلا و55-60% نهارا

وتسجل الرطوبة على محافظات جنوب الصعيد 25-30% ليلا و10-15% نهارا.

وتسجل الرطوبة علي محافظات شمال الصعيد 45-50%ليلا و 20-25%نهارا.

وتسجل الرطوبة على جنوب سيناء 55-60%ليلا و30-35 نهارا.

نشاط الرياح على القاهرة والسواحل الشمالية:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن نشاط الرياح علي بعض المناطق في القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد وعلى سواحل البحر المتوسط مما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج بقيم تصل إلى 2.5 متر.

احذروا الشبورة المائية

وحذرت الأرصاد من تكون الشبورة المائية الخفيفة خلال الساعات الأولى من الصباح وحتى الساعة السادسة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية.

نصائح هيئة الأرصاد الجوية للسائقين:

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية قائدى السيارات على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية بتوخى الحذر عند القيادة والالتزام بالسرعات المقررة، لتكون الشبورة المائية صباحا حرصا على سلامة المارة والركاب.

احذروا ضربات الشمس

تهيب هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بتوخي الحذر للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة وتفادي ضربات الشمس وتقدم لكم بعض النصائح هي كالتالي:

1–عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس اثناء فتره الظهيرة وذلك منعا للإحساس بارتفاع درجات الحرارة والاصابة بضربات الشمس.

2–شرب كميات كبيرة من المياه والمشروبات الباردة للحفاظ علي درجة حرارة الجسم.

3–ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة

4–ارتداء الملابس ذات الالوان الفاتحة

5–تجنب الجلوس في أماكن سيئة التهوية 6–متابعة النشرة الجوية التي تصدر بصورة يومية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:



درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 25 والعظمى 36



درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 25 والعظمى 36



درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 25 والعظمى 35



درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 24 والعظمى 36



درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 32



درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 25 العظمى 32



درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 23 والعظمى 30



درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 23 والعظمى 32



درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 23 والعظمى 37



درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 33



درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 25 والعظمى 32



درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 36



درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 25 والعظمى 38



درجات الحرارة فى السويس الصغرى 25 والعظمى 37



درجات الحرارة فى العريش الصغرى 24 والعظمى 33



درجات الحرارة فى رفح الصغرى 23 والعظمى 33



درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 25 والعظمى 38



درجات الحرارة فى نخل الصغرى 20 العظمى 36



درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 26 والعظمى 37



درجات الحرارة فى طابا الصغرى 25 والعظمى 36



درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 19 والعظمى 33



درجات الحرارة فى الطور الصغرى 26 والعظمى 35



درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 39



درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 28 والعظمى 38



درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 28 والعظمى 37



درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 24 والعظمى 38



درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 38



درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 25 والعظمى 38



درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 25 والعظمى 39



درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 25 والعظمى 39



درجات الحرارة فى قنا الصغرى 26 والعظمى 42



درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 27 والعظمى 42



درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 28 والعظمى 43



درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 26 والعظمى 42



درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 27 والعظمى 41



درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 26 والعظمى 38



درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 26 والعظمى 37.

