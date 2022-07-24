مواعيد صرف مرتبات يوليو 2022.. الحكومة تزف بشرى سارة للعاملين بالدولة

ننشر لكم في السطور التالية، مواعيد صرف مرتبات يوليو 2022، حيث أن الحكومة تزف بشرى سارة للعاملين بالدولة، كما يكون الصرف لمدة 5 أيام بموجب قرار وزارة المالية.

مواعيد صرف مرتبات يوليو 2022

وعن مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2022 من المفترض أن يتم صرفها خلال الأسبوع الجاري، على أن يبدأ حصول الموظفين في مصر على مرتبات يوليو 2022 منذ يوم 24- 7- 2022.

صرف مرتبات يوليو 2022 على 5 أيام

وبموجب قرار وزارة المالية فإن مواعيد صرف مرتبات يوليو 2022 للعاملين في الدولة ستكون على 5 أيام، حيث سيبدأ صرف مرتبات يوليو 2022 للعاملين في 33 وزارة وهيئة، يوم 24 يوليو 2022، ثم في اليوم الثاني سيتم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم 26 يوليو 2022. وكذلك سيتم صرف مرتبات جميع الوزارات والجهات الأخرى أيام 26 و27 و31 يوليو 2022.

صرف مرتبات شهر يوليو 2022 بالوزارات

وفي اليوم الأول 24 يوليو 2022 سيتم صرف مرتبات يوليو 2022 للعاملين في 33 وزارة وهيئة، وهي وزارات الصحة- التضامن الاجتماعى- التموين- النقل- الاتصالات- القوى العاملة- الإنتاج الحربي- الهجرة وشؤون المصريين بالخارج- قطاع الأعمال العام- شؤون مجلس النواب- الداخلية- الأوقاف- الثقافة- الآثار- الإسكان- التجارة والصناعة- الطيران المدنى- البيئة- السياحة – البترول.

وكذلك مديريات الخدمات بالمحافظات وهي الشؤون الصحية- التضامن الاجتماعى- التموين والتجارة- الطرق والنقل- القوى العاملة- الإسكان والمرافق، أما الهيئات فتشمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام- المجلس القومي لحقوق الإنسان- المجلس الأعلى للصحافة- الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني- الأمانة العامة لمجلس الأمن القومى- الجهاز المركزي للمحاسبات- مجلس النواب.

صرف مرتبات يوليو 2022 في اليوم الثاني

أما اليوم الثاني 25 يوليو 2022 سيتم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة، وهي للعاملين في وزارات التعليم العالى- التنمية المحلية- العدل – الكهرباء -التخطيط- الاستثمار والتعاون الدولى- التربية والتعليم- الزراعة واستصلاح الأراضى- الموارد المائية والري- الخارجية- الشباب والرياضة – المالية، ومديريات الخدمات بمختلف المحافظات وهي التربية والتعليم- الزراعة- الطب البيطري – الشباب والرياضة.

كما سيتم الصرف للهيئات التالية في اليوم الثاني وهي القضاء والنيابة العامة- هيئة النيابة الإدارية- هيئة قضايا الدولة- مجلس الدولة- هيئة الرقابة الإدارية- الهيئة العامة للرقابة المالية- المحكمة الدستورية العليا- دار الإفتاء المصرية- اللجنة العليا للانتخابات- معهد الخدمات المالية- الجهاز المركزي للتنظيم والادارة – الأزهر الشريف- رئاسة مجلس الوزراء- رئاسة الجمهورية- باقى الجهات الأخرى.

مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر 2022

تقرر بدء صرف مرتبات شهر يوليو المقبل للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 24 يوليو المقبل، ثم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم 26 يوليو المقبل، وجميع الوزرات والجهات الأخرى أيام 26 و27 و31 يوليو 2022.

سيتم صرف مرتبات شهر أغسطس 2022 للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 24 أغسطس المقبل، ثم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم 25 أغسطس المقبل، وجميع الوزرات والجهات الأخرى أيام 28 و29 و30 أغسطس 2022.

سيتم صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022 للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 21 سبتمبر المقبل، ثم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم 22 سبتمبر المقبل، وجميع الوزرات والجهات الأخرى أيام 25 و26 و27 سبتمبر.