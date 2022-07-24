سعر الدولار اليوم الأحد 24-7-2022 بالبنوك العاملة في مصر

سعر الدولار، موضوعات كثيرة تشهد إقبالا متزايدا بشكل يومي، نتيجة الأهمية الكبيرة التي تعنيها للكثيرين، على رأسها سعر الدولار والذهب والخضروات والفاكهة إلى جانب بعض الخدمات الأخرى.

سعر الدولار

ويعتبر سعر الدولار من أهم الموضوعات اليومية التي يتم البحث عنها، إذ أنه العملة الأوسع انتشارا وتعاملا بمختلف دول العالم، والتي تشهد متغيرات كثيرة وخاصة بعد جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.

سعر الدولار اليوم

وأعلنت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري سواء محلية أو أجنبية تحديثات سعر الدولار الأمريكي الصباحية وبقية العملات الورقية التي تشهد تداولا كبيرا حول العالم.

سعر الدولار اليوم الأحد 24-7-2022

وتقدم بوابة الفجر سعر الدولار اليوم الأحد الموافق الـ24 من يوليو 2022 في البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية ضمن حرصها على تقديم ما يبحث المتابعون والقراء عنه يوميا.

سعر الدولار في البنوك العاملة في مصر وفق آخر التعاملات

سعر الدولار في البنك الأهلي

كما جاء سعر الدولار في البنك الأهلي بنحو 18.89 جنيه للشراء و18.95 جنيه للبيع، وذلك حسب الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

وسجل سعر الدولار اليوم ضمن معاملات بنك مصر نحو 18.89 جنيه للشراء و18.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدولار اليوم الأحد في بنك الإسكندرية نحو 18.86 جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي والتجاري الدولي

ووصل سعر الدولار ضمن معاملات البنك المركزي إلى 18.87 جنيه للشراء و18.98 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت اليوم، وفي البنك التجاري الدولي، سجل الدولار نحو 18.83 جنيه للشراء و18.89 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه، ضمن معاملات بنك قناة السويس نحو 18.87 جنيه للبيع و18.97 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 24-7-2022 في البنوك العاملة بمصر

يُذكر أن سعر اليورو – عملة الاتحاد الأوروبي- سجل داخل بنك قناة السويس 19.08 جنيه لعمليات الشراء و19.46 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك المركزي المصري، نحو 19.33 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع، وفق آخر التعاملات الواردة منذ قليل.