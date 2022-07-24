الاستثمار الآمن.. تفاصيل شهادات الادخار من البنك الأهلى بعد رفع العائد

يبحث الراغبين في استثمار أموالهم عن أفضل الطرق لاستثمار الأموال خلال الوقت الحالي خاصة بعد رفع اسعار الفائدة وطرح البنوك شهادات ادخار بعائد شهري ثابت بتلك القيمة التي حددها البنك المركزي، الأمر الذي جعل شهادات الادخار ذات العائد الثابت المتميز ملجأ أمن لهؤلاء، وفيما يلي نستعرض أهم شهادات الادخار التي توفرها البنوك لعملائها بعد رفع اسعار الفائدة.

شهادات الادخار في البنك الأهلي

أجرى البنك الأهلي المصري تعديلا على هيكل سعر الفائدة بزيادة العائد على جميع شهادات الادخار والاستثمار التي يصدرها، وذلك عقب وقف بيع الشهادة مرتفعة العائد بنسبة 18% والتي جمعت الحصيلة المستهدفة بقيمة 750 مليار جنيه.

وقرر البنك الأهلي يوم رفع سعر الفائدة 3% المقدمة علي الشهادة البلاتينية أجل 3 سنوات، وزيادة الفائدة أيضا على الشهادة البلاتينية الخماسية 3%، فيما قرر رفع سعر الفائدة علي شهادات الاستثمار (ب) بين 1% و1.5%، كما طال القرار زيادة سعر الفائدة على شهادات الشركات (الجهات الاعتبارية).

ورفع البنك الأهلي أسعار الفائدة على جميع الشهادات التي يصدرها سواء المقدمة للأفراد أو الشركات لتتماشى مع أسعار العائد المطبقة في البنوك المنافسة لها وخاصة بعد ما تسببت شهادة 18% فيه من نزوح ودائع العملاء الأفراد من البنوك لصالح الشهادة مرتفعة العائد في بنكي مصر والأهلي.

تفاصيل الشهادات

الشهادات البلاتينية



- الشهادة البلاتينية أجل 3 سنوات للعائد الثابت: سعر الفائدة 14% سنويا ويصرف العائد شهريا.

- الشهادة البلاتينية أجل 5 سنوات للعائد الثابت: سعر الفائدة 12.25% سنويا ويصرف العائد شهريا.

- الشهادة البلاتينية أجل 3 سنوات للعائد المتغير: سعر الفائدة 11.5% حاليا ويصرف العائد شهريا، (يتحرك العائد على هذه الشهادة وفقا لتحركات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي).

شهادات الاستثمار



شهادة استثمار (أ) أجل 10 سنوات: سعر الفائدة 9.5% سنويا ويصرف العائد بشكل تراكمي أي مع نهاية أجل الشهادة.

شهادة استثمار أجل عام: سعر الفائدة 7.5% سنويا ويصرف العائد شهريا.

شهادة استثمار (ب) أجل عامين للعائد الثابت: سعر الفائدة 8% سنويا ويصرف العائد بشكل ربع سنوي.

شهادة استثمار (ب) أجل 3 سنوات: سعر الفائدة 10% سنويا ويصرف العائد بشكل ربع سنوي.

شهادة استثمار (ج) أجل الشهادة 20 عاما: سعر الفائدة (صفر) لا تقدم أي عائد نهائيا مقابل دخولها في سحب جوائز من 10 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه.

شهادات الشركات



الشهادة الثلاثية للشركات: تتراوح بين 7.25% سنويا يصرف العائد شهريا، و7.5% سنويا يصرف العائد بشكل ربع سنوي، و7.75% يصرف العائد بشكل نصف سنوي، و8% سنويا يصرف تراكميا مع نهاية مدة الشهادة.

الشهادة أجل 5 سنوات للشركات: يتراوح العائد بين 6.75% سنويا يصرف العائد شهريًا، و7% سنويا يصرف العائد بشكل ربع سنوي، و7.25% سنويا يصرف العائد بشكل نصف سنوي، و7.5% سنويا يصرف سنويا.

مزايا شهادات الادخار

وتعد شهادات الادخار أحد الأوعية الادخارية الهامة التي يعتمد عليها عدد كبير من الشعب ومن اهم المزايا التي توفرها شهادات الادخار إنه ا تبدا من فئات مالية ألف جنيه ومضاعفاتها ويحق للعميل كسر هذه الشهادات بعد مرور 6 أشهر على إصدارها دون خسارة شيء من العائد، كما أن مدة الشهادة تبداء من عام وتستمر لمدة 3 أعوام ويحق للعميل الحصول على سعر الفائدة تبعا لنوعية الشهادة المشتراه.

حصيلة شهادات الـ18%



وأعلن بنكا الأهلي المصري وبنك مصر عن ارتفاع حصيلة شهادات الادخار ذات العائد المرتفع 18%، والتي أطلقها البنكان عقب قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 1%، حيث لامست حاجز نصف تريليون جنيه بتسجيل "499 مليار جنيه" خلال ثلاثة أسابيع.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الإتربي إن حصيلة مصرفه من بيع الشهادات 18% بلغت 159 مليار جنيه خلال ثلاثة أسابيع من طرحها من جديد، حيث أعاد بنك مصر إصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادة "طلعت حرب".

من جانبه، قال نائب رئيس البنك الأهلي يحيي أبو الفتوح إن حصيلة مصرفه من بيع شهادات ذات عائد 18% بلغت 340 مليار جنيه، خلال ثلاثة أسابيع من بداية طرحها، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 1%.

وأكد أبو الفتوح أن البنك مستمر في إصدار الشهادة، منوها أن حصيلة شركة الأهلي للصرافة من بيع المواطنين للعملات الأجنبية والعربية زادت بأكثر من 50%.

وأشار إلى أن البنك قام بطرح شهادة تحت مسمي.الشهادة البلاتينية السنوية ذات العائد الشهري/ والبالغ 18% سنويا بداية من 1000 جنيه ومضاعفاتها. وتصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين أو القصر، كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 شهور اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار).

الهدف من طرح شهادات الادخار



ويرى خبراء أن الهدف من الشهادات السيطرة على ارتفاع معدل التضخم، وتحجيم السيولة بالأسواق، غير أنها تؤثر سلبًا على الاستثمار المباشر وغير المباشر.

وذكروا أن اقتصاد أن شهادات الادخار أثرت سلبًا على الاستثمار غير المباشر ممثل في سوق الأوراق المالية، والذي شهد هبوطًا عنيفًا خلال الفترة الماضية، وضعف في أحجام السيولة، والذي تراوح بين 300-400 مليون جنيه يوميًا، ما أدى إلى انخفاض قيم الشركات المدرجة، وأن الغرض من طرح شهادات ادخار بعائد 18% لأجل عام هو تحجيم السيولة بالأسواق والسيطرة على التضخم، إضافة إلى منع ظاهرة "الدولرة" وهي عملية تحويل المدخرات إلى دولار في ظل ارتفاع سعره في السوق الرسمي بعد زيادة رفع سعر الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي، مما دفع الحكومة إلى طرح شهادات توفر عائد أعلى للمواطنين، مشيرًا إلى أن شركات الصرافة المصرية جمعت عدد كبير من الدولار من السوق خلال فترة طرح شهادات الادخار.

وارتفع معدل التضخم السنوي في مصر ليسجل 14.9% خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبرعام 2018، بفعل ارتفاع أسعار كل السلع على رأسها السلع الغذائية.

وتستهدف الحكومة المصرية جذب استثمارات أجنبية مباشرة من خلال مشروعات كبرى في مجالات مراكز البيانات العملاقة، وشبكات نقل البترول والغاز، ومحطات إسالة الغاز، وأبراج الاتصالات، وإعادة تأهيل محطات الرياح، مع توفير حزمة حوافز استثمارية خاصة بكل مشروع لجذب الاستثمار الأجنبي، حسب بيان سابق لرئيس الحكومة مصطفى مدبولي.

وعقدت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، اجتماعًـا استثنائيًا، يوم 21 مارس الماضي، ورفعت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%، وخفض البنك سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنسبة 18%.