تطورات الحالة الصحية للإعلامية بسمة وهبة بعد سفرها إلى لندن

بسمة وهبة، يهتم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمعرفة كافة الأخبار المتعلقة بنجوم المجتمع والمشاهير في مجال الفن والإعلام وكرة القدم إلى جانب بعض المجالات الأخرى التي تتمتع بشهرة واسعة.

بسمة وهبة

وتصدرت الإعلامية بسمة وهبة اليوم الأحد الموافق الـ24 من يوليو 2022 تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب الإعلان عن تعرضها إلى وعكة صحية شديدة استدعت سفرها إلى لندن، لإجراء عملية جراحية.

مرض بسمة وهبة

وأعلنت بسمة وهبة في فيديو بثته على حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، تفاصيل مرضها وسفرها إلى لندن لإجراء جراحة دقيقة.

تفاصيل تعب بسمة وهبة

وقالت الإعلامية بسمة وهبة إنها ستجري يوم غد الاثنين عملية جراحية، قائلةً: "أنا بقالى شهر تعبانة، واليوم أشعر بالتعب أكثر من أي يوم، وخاصة من الناحية النفسية، وسأجري عملية جراحية بعد يومين من الآن".

سفر بسمة وهبة إلى لندن

وأوضحت بسمة وهبة أنها توجد الآن في العاصمة البريطانية لندن، مؤكدة شعورها بالتعب النفسي الشديد الذي يتخطى حاجز الألم الجسدي، وخاصة بعد تعرض صيقة عمرها إل خيانة من قبل زوجها، الذي قام بتطليقها وتزوج من صاحبتها.

بسمة وهبة تجري عملية جراحية غدا

وأضافت بسمة وهبة في الفيديو الذي نشرته: "تعبت نفسيًا أكثر من التعب الجسدي، بسبب واقعة تعرضت لها صاحبة عمرى.. اللي جوزها طلقها وتجوز صاحبتها.. بعد طلق صاحبتها من زوجها".

بسمة وهبة والخيانة الزوجية

وأشارت المذيعة بسمة وهبة إلى أن الرجل الذي كان متزوجا من صديقتها المقربة، كان صديقا مقربا أيضا لزوج المرأة التي تزوجها على زوجته، في صورة تعجب شديد ما يحدث.

بسمة وهبة تطالب جمهورها بالدعاء

وطالبت بسمة وهبة جمهورها ومحبيها بضرورة الدعاء لها مضيفة: "ادعولى وحشتوني البرنامج وحشني ومصر وحشتني، وعارفة إن ربنا هيكرمني، وإن كل حاجة خير.. وبعد العملية هرجع للساحل والمياه والهدوء.. استمتعوا بالطبيعة وخلوا بالكم من بيوتكم عشان اللصوص كتروا أوي".

أزمات صحية تعرضت لها بسمة وهبة

وتعرضت الإعلامية بسمة وهبة مساء الخميس الموافق الـ25 من نوفمبر 2022، لأزمة صحية على الهواء مباشر نقلت على إثرها للمستشفى وأعلنت قناة المحور عن وقف حلقة برنامجه "90 دقيقة" بسبب الأزمة الصحية التي ألمت بمقدمته، لتتوالى أزماتها الصحية.