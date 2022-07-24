التفاصيل الكاملة حول مرض جدري القرود (الأعراض والعلاج)

في الوقت الذي يجتاح فيه (كوفيد 19) العالم منذ اكثر من عامين والذي أصفر عن أكثر من 6 مليون حالة وفيات بالعالم يأتي (جدري القرود) ليطق ناقوس الخطر مرة اخري معلنا حالة الطوارئ.

حذرت منظمة الصحة العالمية من مرض جدري القرود الذي اصبح يهدد العالم واعتبرته حالة طوارئ عالمية وذلك بسبب سرعة انتشاره حيث تم تسجيل إصابة اكثر من 16000حالة في أكثر من 60دولة،بالإضافة إلي حدوث 5حالات وفيات في افرقيا.

ما هو جدري القرود:

أعلنت منظمة الصحة العالمية ان جدري القردة هو مرض فيروسي حيواني المنشأ يشبه مرض الجدري يظهر بشكل رئيسي في مناطق الغابات الاستوائية المطيرة في وسط وغرب إفريقيا وينتقل أحيانًا إلى مناطق أخرى.

تم اكتشاف جدري القرود لأول مرّة منذ عام1958،وقد اعلن عن أول إصابة بشرية عام 1970، وقد اعلن عن حالات إصابة بشرية بجدري القردة في 11 بلدا إفريقيا، هي:بنن والكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية والغابون وكوت ديفوار وليبيريا ونيجيريا وجمهورية الكونغو وسيراليون وجنوب السودان، وتكون فترة حضانة المرض من 7 إلي 14 يوم.

أعراض مرض جدري القرود

كشفت منظمة الصحة العالمية أن الإصابة بمرض جدري القردة تصاحبه أعراض كثيرة وهي عادة الحمى، والطفح الجلدي علي الوجه ثم ينتشر الطفح الجلدي إالبشر على جميع أجزاء الجسم، وتضخم الغدد الليمفاوية وقد يؤدي إلى مجموعة من المضاعفات الطبية.

وكما هيَ الحال في الجدري، يبدأ الطفح الجلدي الناجم عن جدري القردة كبقع مسطحة حمراء.تتحوَّل البقع إلى بثورٍ مملوءَة بالقيح وبعد بضعة أيام تتقشر البثرات.

يمكن الجدري القرود أن يجعل الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بحالات عدوى أخرى فقد يُصاب بعض مرضى جدري القردة بعدوى بكتيرية في الجلد والرئتين.

طريقة الإصابة بمرض جدري القرود

بدأت الإصابة بمرض جدري القرود عن طريق

1– الإتصال المباشر بالحيوانات البرية مثل القرود والفئران والسناجب.

2– طهي اللحوم بشكل غير صحيح

3– ينتقل بين البشر عن طريق المخالطة للمصابين بالعدوي أو من خلال الهواء.

طرق الوقايه من مرض جدري القرود

1– تجنب ملامسة الحيوانات التي قد تحمل الفيروس.

2– عزل المرضي المصابين بالفيروس.

3– ارتداء القفازات والكمامات عند التعامل مع الاشخاص المصابين.

4– الحفاظ علي النظافة الشخصيه وذلك عن طريق غسل اليدين بالماء والصابون مع التعقيم الجيد باستخدام الكحول.



علاج جدري القرود

لم يتم اكتشاف علاج له حتي الأن ولكن التطعيم ضد الجدري والعقاقير المضادة للفيروسات قد تساعد في تخفيف الأعراض.