كلية الشرطة 2022 | تعرف على خطوات التقديم والشروط

كلية الشرطة 2022، زاد بحث الكثير من طلاب المرحلة الثانوية العامة عن خطوات وشروط التقديم لكلية الشرطة العام الجاري، من أجل التوجه للتقديم مباشرة عقب الإعلان عن نتيجة تنسيق الجامعات 2022.

كلية الشرطة 2022

ويتساءل من يحلمون بخدمة الوطن في البحث عن تفاصيل الالتحاق بكلية الشرطة 2022 وكيفية الدخول إلى موقع تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية والتقديم، بعد استيفاء الشروط اللازمة للتقديم.

خطوات التقديم في كلية الشرطة 2022 والشروط

وتقدم بوابة الفجر في السطور التالية، خطوات التقديم في كلية الشرطة دفعة 2022 إلى جانب شروط الالتحاق والقبول بها، لخريجي الشهادات الثانوية العامة والأزهرية أو ما يعادلهما.

كلية الشرطة 2022 الدفعة الجديدة.

وأعلن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2022 - 2023، من الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها، والثانوية الأزهرية بحد أدنى مجموع 65 % للعام الحالي أو العام الماضي.

إتاحة كلية الشرطة 2022 لهذه الفئة

وقال وزير الداخلية إن التقديم في كلية الشرطة 2022 متاح أيضا للحاصلين على ليسانس الحقوق، وبكالوريوس التربية الرياضية، بحد أدنى تقدير مقبول، والمؤهلات الجامعية التي تمثل احتياجًا في قطاعات وزارة الداخلية بتقدير جيد.

كلية الشرطة 2022

خطوات التقديم في كلية الشرطة 2022 والشروط الواجب توافرها

وأوضح مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اللواء دكتور هاني أبوالمكارم، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد الموافق الـ24 من يوليو 2022بمقر الأكاديمية، كافة التفاصيل والشروط الخاصة بالقبول ومواعيد التقديم.

فتح باب القبول للالتحاق بكلية الشرطة 2022

وأشار اللواء هاني أبو المكارم إلى أنه سيتم فتح باب القبول لكلية الشرطة دفعة 2022 لحاملي شهادة الثانوية العامة في 2021 ابتداء من الاثنين الموافق الأول من أغسطس المقبل الخميس وحتى الـ18 من الشهر نفسه.

مؤشرات القبول في كلية الشرطة 2022

ولفت أبو المكارم أنه فيما يتعلق بحاملي شهادة الثانوية 2022 وطلبة الدور الثاني، وحاملي شهادة الثانوية العامة من الخارج والدبلومات الأجنبية، ومدارس المتفوقين، فسيتم فتح باب القبول لهم بكلية الشرطة 2022، بدءا من الخميس 4 أغسطس المقبل وحتى الأربعاء 31 من الشهر نفسه، مع مراعاة حاملي شهادة الثانوية العامة من الخارج والدبلومات الأجنبية، ومدارس المتفوقين، فيجب عليهم تقديم أصل شهادة المعادلة الصادرة عن مكتب تنسيق القبول بالجامعات المصرية.

التقديم في كلية الشرطة 2022

وفيما يتعلق بالتقديم في كلية الشرطة 2022 لحاملي درجة الليسانس من كلية الحقوق ذكور وإناث العام السابق 2021، سيبدأ من أول اغسطس وحتى 18 أغسطس المقبل، إلى جانب حاملي شهادات كليات الحقوق ذكور وإناث، وبكالوريوس التربية الرياضية إناث للعام الجاري، والحاصلين على المؤهلات الجامعية من بكالوريوس وليسانس وماجستير ودكتوراه، بدءا من الاثنين 15 أغسطس المقبل وحتى 15 سبتمبر المقبل، ويكون التقديم للالتحاق متاحا للجميع من خلال موقع وزارة الداخلية.

وبخصوص التحاق الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها والثانوية الأزهرية، أضاف رئيس أكاديمية الشرطة: "لا بد أن يكون مصري الجنسية ومن أبويين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحريات في جريمة مخلة للشرف أو الأمانة، إضافة إلى ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، وأن يكون مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن".

خطوات التقديم في كلية الشرطة

وأضاف اللواء دكتور أبوالمكارم أن المتقدم يجب ألا يقل طول قامته عن 170 سم، وألا يزيد سنه في أول أكتوبر القادم عن 22 سنة ميلادية، فضلا عن ضرورة استكماله شروط اللياقة الصحية والنفسية، وأن يجتاز بنجاح الكشف الطبي المتقدم، واختبارات اللياقة البدنية المقررة، وألا يكون متزوجا أثناء قيده بالأكاديمية.

وفيما يتعلق بالحاصلين على المؤهلات الجامعية، يجب ألا يقل طول القامة عن 165 سم للذكور، و170 سم للإناث، وألا تقل درجة الإبصار عن النصف في كل من العينين، ويصرح الكشف بنظارة، وألا يحصل المتقدم على نسبة أقل من 40 % من مجموع الدرجات المقررة لاختبار اللياقة البدنية، وأن يجتاز بنجاح الكشف الطبي المتقدم الذي تجريه اللجنة الطبية المختصة، وألا يكون قد مضى على حصوله على المؤهل الجامعي أكثر من عامين ميلاديين، وألا يزيد السن وقت التقدم للالتحاق بالقسم عن 28 عاما للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما، و30 سنة للحاصلين على درجة الماجستير و35 سنة للدكتوراه أو ما يعادلها.

ولفت اللواء دكتور أبو المكارم إلى أن مراحل التقديم لأكاديمية الشرطة 2022 تمر بعدة مراحل، حيث يخضع الطالب للاختبارات "المقاس – القوام – الطبي والنفسي – الرياضي – القدرات – السمات الشخصية – الهيئة – الكشف الطبي المتقدم"، ويخضع الطالب لاختبار مقاس الطـول، فضلًا عن اختبار القوام: "الوزن المثالي = طول الطالب – 90"، ثم الكشف الطبي بمعرفة قطاع الخدمات الطبية "العظام – الرمد – الباطنة – الجراحة – الأسنان ليثبت أن الطالب يتمتع بكفاء ولياقة وصحة جيدة.

خطوات التقديم في كلية الشرطة 2022

خطوات التقديم في كلية الشرطة 2022

وترصد بوابة الفجر خطوات التقديم في كلية الشرطة في السطور التالية:

1- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من خلال الضغط هنــــــــــــــــا.

2- اختيار الخدمات الإلكترونية للوزارة أو الدخول المباشر عبر "هنــــــــــــــــا".

3- اختيار اختبارات الالتحاق بكلية الشرطة.

4- اختيار تسجيل البيانات، واستيفاء البيانات المطلوبة "الاسم ورقم البطاقة".

5- استيفاء بيانات المتقدم من الطول، الوزن.

6- الضغط على التسجيل واختيار اليوم المناسب له؛ لأداء اختبارات القدرات من 3 أيام مختلفة.

شروط التقديم في كلية الشرطة 2022

وتشترط كلية الشرطة من أجل قبول الطلاب، توافر عدة شروط منها:

1- أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريان.

2- تمتع المتقدم بحسن السيرة والسلوك.

3- أن يكون المتقدم مستوفيًا الشروط الخاصة في الصحة اللياقة الرياضة.

4- ألا يكون سبق صدور الحكم عليه ضد المتقدم بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.

5- ألا يقل طول الطالب المتقدم عن 170 سم.

6- ألا يقل وزن المتقدم عن 90 كيلو والطول 175.

7- تشترط كلية الشرطة في دفعة 2020 عدم زوج المتقدم حين تقديمه.