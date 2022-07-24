أسعار النفط اليوم الأحد 24-7-2022

حقق خام القياس العالمى برنت مكاسب أسبوعية بنحو 2%، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى للأسبوع الثالث على التوالي، وسجلت أسعار النفط، 103.20دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى عند التسوية الجمعة،كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 94.70دولار للبرميل.

اسعار النفط اليوم





وارتفعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية الجمعة 22 يوليو تموز، لتتعافى من انخفاضات سابقة وسط نقص الإمدادات والتوترات الجيوسياسية، على الرغم من أن ضعف الطلب في الولايات المتحدة ألقى بظلاله على السوق هذا الأسبوع.

العقود الأجلة للنفط

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.61 دولار، أي 1.6%، إلى 105.47 دولار للبرميل بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.43 دولار، أي 1.5%، إلى 97.78 دولار للبرميل.

وقال ستيفن إينيس، الشريك الإداري في إس.بي.آي لإدارة الأصول إن المستثمرين يترقبون قرار الفدرالي الأميركي الأسبوع المقبل بشأن سعر الفائدة.

وأشار مسؤولو الفدرالي إلى أن البنك المركزي سيرفع على الأرجح سعر الفائدة 75 نقطة أساس في اجتماعاته يومي 26 و27 يوليو تموز.

وبينما أثرت إشارات ضعف الطلب الأميركي على أسعار النفط ودفعت العقود القياسية للانخفاض بنحو 3% في الجلسة السابقة، استمرت الإمدادات العالمية المحدودة في الحفاظ على انتعاش السوق.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط خلال الجلستين الماضيتين بعد أن أظهرت بيانات أن الطلب على البنزين في الولايات المتحدة انخفض بنسبة 8% تقريبًا مقارنة بالعام السابق في ذروة موسم السفر الصيفي الذي يزيد فيه استهلاك البنزين، متأثرًا بارتفاع أسعاره بشكل قياسي في محطات الوقود.

وفي المقابل، عززت علامات الطلب القوي في آسيا خام برنت، مما جعله في طريقه لتحقيق أول مكاسب أسبوعية في 6 أسابيع.

وكشفت بيانات الجمعة أن الاقتصاد العالمي يتجه على نحو متزايد نحو تباطؤ خطير على ما يبدو مع رفع بنوك مركزية أسعار الفائدة بنسب مرتفعة مقارنة مع سياسة نقدية شديدة التيسير خلال الجائحة لدعم النمو.

وبينما أثرت إشارات ضعف الطلب الأميركي على أسعار النفط ودفعت العقود القياسية للانخفاض بنحو 3%في الجلسة السابقة،استمرت الإمدادات العالمية المحدودة في الحفاظ على انتعاش السوق.

لكن المخاوف المرتبطة بالإمدادات انحسرت قليلًا بعد استئناف ليبيا الإنتاج في عدة حقول نفطية هذا الأسبوع.



صادرات قطر من النفط والمكثفات ترتفع 11%



ارتفعت صادرات قطر من النفط الخام والمكثفات بنسبة 11% خلال شهر يونيو الماضي لتصل إلى نحو 970 ألف برميل يوميًا، مقارنة بنحو 876 ألف برميل في اليوم في مايو الماضي، بدعم من ارتفاع عدد الشحنات إلى اليابان وتعويضها الانخفاض في تدفقات الشحنات إلى الصين والهند.

ووفقا لبيانات رسمية فقد ارتفعت صادرات قطر من النفط الخام الشهر الماضي بنسبة 16% بنحو 711 ألف برميل في اليوم، فيما سجلت صادرات المكثفات القطرية تراجعًا بنحو 2% لتصل مستويات 259 ألف برميل يوميًا.

وسجلت الصادات إلى اليابان أعلى مستوى لها بارتفاع قدره 51% على أساس شهري، لتصل مستويات 300 ألف برميل، وبالمقابل انخفضت التدفقات إلى الصين لمستوى هو الأدنى منذ نوفمبر 2020، يليها انخفاض للهند لأدنى مستوى في 9 أشهر.



