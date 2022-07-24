بدعم عروض الاستحواذ.. ارتفاع سهم “عبورلاند” بنسبة 6%





ارتفع سهم عبورلاند للصناعات الغذائية بمنتصف تعاملات الجلسة اليوم الأحد بدعم ما تم تداوله بشأن رغبة أغذية الإماراتية فى الاستحواذ على حصة بأسهم الشركة.

أداء سهم عبور لاند

وسجل سهم عبور لاند ارتفاعا بنحو 6.17% بمنتصف الجلسة بسعر 5.3 جنيه، بقيمة تعاملات حو 13 مليون جنيه، وحجم تعامل 2.6 مليون جنيه منفذة على عدد ألفي عملية



وردت شركة عبورلاند للصناعات الغذائية، على أنباء تفيد بتلقيها طلبات استحواذ على أسهمها.

ونفت الشركة في بيان مرسل للبورصة اليوم الأحد، تلقيها أي طلبات أو رغبات استحواذ كلي أو جزئي على أسهمها.

وسجلت عبور لاند للصناعات الغذائية، صافي ربح بلغ 90.61 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 69.79 مليون خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري لتسجل 923.8 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 663.72 مليون جنيه في الربع نفسه من العام الماضي.

وعن القوائم المستقلة، ارتفعت أرباح الشركة المستقلة خلال الربع الأول من العام الجاري لتسجل 90.66 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 69.81 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

كشف أشرف محمد حامد شريف نائب رئيس مجلس إدارة شركة ” عبور لاند” عن حقيقة تلقي الشركة عرض استحواذ من شركة أغذية الإماراتية.

نفي في تصريح خاص للمطور الشريف أي تواصل مع مجموعة أغذية مشددا علي عدم صحة ما نشر حول تلقي الشركة عرض للاستحواذ من جانب شركة أغذية الإماراتية

وكانت معلومات قدد تردد بشأن خطة مجموعة أغذية الإماراتية، التابعة للشركة القابضة ADQ، التى تتخذ من أبوظبى مقرا لها، الاستحواذ على شركة عبور لاند للصناعات الغذائية، وذلك عبر تقديم عرض شراء غير ملزم للاستحواذ على حصة أغلبية فى أسهم رأسمال الشركة.

وشهد السوق المصري صفقتي استحواذ كبري لشركة أغذية الإماراتية شملت شركة اطياب المتخصصة في إنتاج اللحوم والدواجن المجمدة، كما وافق مجلس إدارتها علي الاستحواذ علي 60 % في مجموعة ابوعوف المتخصصة في إنتاج القهوة والوجبات الخفيفة الصحية بقيمة 154.65 مليون دولار.

نبذة عن عبور لاند

تأسست عبور لاند فى 1997، وأدرجت فى البورصة المصرية منذ ديسمبر 2016. وتعمل الشركة فى صناعة الجبن والعصائر والأغذية واللحوم المعلّبة، وأضافت الشركة فى يونيو 2019 نشاط التصدير للخارج إلى الغرض.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 400 مليون جنيه موزعا على 400 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى بين ثلاث أفراد من عائلة الشريف أبرزهم، محمد حامد محمد إبراهيم شريف الذى يستحوذ على 21.33%.

كما يستحوذ أشرف محمد حامد محمد إبراهيم شريف على 14.9% (قبل العملية الأخيرة)، كما يستحوذ أيمن محمد حامد محمد إبراهيم شريف على 11%،تقريبا،وفقا لآخر إفصاح حول هيكل ملكية بتاريخ 5 أكتوبر الجارى.

كذلك يساهم أفراد آخرون من عائلة الشريف بحصص أخرى أقل من 5%،مثل غادة محمد حامد محمد إبراهيم شريف التى تستحوذ على (3.24%)، عبير محمد حامد محمد إبراهيم شريف (3.24%)، سامية الشافعي صادق الكفراوي (3.24%)،رشا محمد حامد محمد إبراهيم شريف (3.24%)،وفقا لإفصاح المجموعات المرتبطة.

تعاملات البورصة اليوم

وواصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات ضعيفة.



وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 9297 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 1698 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 11428 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 3761 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 1814 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 2666 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 3571 نقطة.