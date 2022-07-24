جي بي مورجان: 75% ركود اقتصادي محتمل في الولايات المتحدة

قال جي بي مورجان أن هناك فرصة بنسبة 75% لحدوث ركود في الولايات المتحدة على مدى الأشهر الثمانية عشر المقبلة، لكنه يعتقد أن هذا الركود تم حسابه من جانب الأسواق.

قال ميشيل، كبير مسؤولي الاستثمار في جي بي مورجان لإدارة الأصول، في برنامج “وول ستريت ويك” على تلفزيون بلومبيرج يوم الجمعة: “العملاء يعودون إلى سوق السندات، وخاصة



تقوم البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم برفع أسعار الفائدة بقوة في محاولة لترويض التضخم العنيد، مع محاولة تجنب دفع الاقتصادات إلى الركود.

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ أكثر من عقد. وجد استطلاع أجرته بلومبرج على 44 اقتصاديًا تم إجراؤه بين 15 يوليو و20 يوليو أن التوقعات تشير إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع 75 نقطة أساس مرة أخرى الأسبوع المقبل، ثم يتباطأ إلى 50 نقطة في سبتمبر.

مع توقعات الركود عند 75%، قالت ميشيل إن السوق “تسعر الآن إلى حد ما في المكان الذي يعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يذهب إليه. ويتوافق الاحتياطي الفيدرالي مع ذلك. نحن نتحدث عن سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في مكان ما حول 3.5% في نهاية العام “.

قالت إيرين براون، مديرة المحفظة الإستراتيجية متعددة الأصول في شركة باسيفيك انفستمنت مانجمنت، لتلفزيون بلومبيرج، إن سوق الأسهم، الذي سجل أفضل أسبوع له في شهر، لم يتم تسعيره بالكامل في حالة الركود خلال العام المقبل. وقالت: “السوق يضع أسعارًا أساسية للنمو الراكد”. “أعتقد أنه سيكون نموًا سلبيًا.”

على الرغم من إغلاق الأسبوع بشكل أقوى، وتقليص تراجع السوق هذا العام إلى نحو 17%، تراجعت الأسهم يوم الجمعة حيث أدت النتائج المخيبة للآمال من شركات التواصل الاجتماعي والبيانات الاقتصادية الضعيفة إلى زيادة مخاوف الركود.

قال براون: “انظر، كان المستوى منخفضًا في موسم الكسب”. “حقًا ما تسمعه كثيرًا من الشركات في الوقت الحالي هو أن المستهلك يضعف، ولكنك بدأت أيضًا في رؤية ضعف الثقة في الأعمال التجارية أيضًا.”

مما يؤكد المخاوف من حدوث تباطؤ، مددت سندات الخزانة تقدمها، مما دفع عائد 10 سنوات إلى نحو 2.7٪، بينما تدهور النشاط التجاري في جميع أنحاء العالم في يوليو، وفقًا لمسح أجرته إس آند بي جلوبال.

قال براون إن التضخم المستمر سيستمر في الظهور في أرباح الربع الثاني، “لكن الجديد هو أنك بدأت ترى ارتفاع تكاليف التمويل أيضًا”.

واتفق الجانبان على التوقعات قصيرة المدى لأوروبا، قائلين إن التضخم سيظل على الأرجح مرتفعًا من الناحية الهيكلية وسيواصل الاتحاد الأوروبي صراعه مع ارتفاع تكاليف الطاقة بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

قال ميشيل إن البنك المركزي الأوروبي سيفعل ما في وسعه لإبطاء الاستهلاك، على الرغم من أن “البنك المركزي الأوروبي يمكنه فقط رفع أسعار الفائدة إلى هذا الحد، ربما 1.5، 1.75%، يتعلق الأمر بذلك”.

وقال: “في النهاية نحب الديون السيادية هناك، لكننا نحب ألمانيا”. “لا يتم بيعنا بالضرورة في إيطاليا.”

تباعد براون وميشيل عن التوقعات بشأن الدولار، الذي تراجع هذا الأسبوع بعد أن سجل مستوى قياسيًا الأسبوع الماضي.

وبينما قالت براون إنها تتوقع استمرار ارتفاع الدولار، قالت ميشيل إن العملة الأمريكية “ذهبت إلى أبعد ما يمكن”.

رفع الفائدة الاوروبية

ورفع البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة الرئيسية نصف نقطة، للمرة الأولى منذ 2011 وأكثر مما كان متوقعا، في وقت تواجه منطقة اليورو تضخما متسارعا وشبح أزمة طاقة.

ويُخرج قرار رفع الفائدة البنك الأوروبي من منطقة الفائدة السلبية للمرة الأولى منذ ثماني سنوات لتصبح صفرا بالمئة.



وترتفع الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية إلى 0،50 بالمئة وعلى كلفة الإقراض الهامشية إلى 0،75 بالمئة. وقال البنك إن قرارات رفع الفائدة في المستقبل ستكون “تبعا للمعطيات”.

كما كشف البنك عن أداة جديدة مخصصة للأزمات، تهدف إلى ضبط تكاليف الإقراض على الحكومات المثقلة بالديون في منطقة اليورو مثل إيطاليا، في وقت رفع البنك معدلات الفائدة للمرة الأولى منذ عقد. والأداة التي أطلق عليها “أداة حماية تعميم السياسات” وهي برنامج لشراء الأسهم “يمكن تفعيلها في مواجهة ديناميكيات السوق غير المبررة والمضطربة والتي تمثل تهديدا خطيرا على تعميم السياسات النقدية في أنحاء منطقة اليورو”.

وفي وقت سابق تراجع اليورو مع تأهب البنك المركزي الأوروبي لأول رفع للفائدة خلال أكثر من عشرة أعوام إذ قوضت الأزمة السياسية في إيطاليا الراحة المستمدة من استئناف شحنات الغاز الروسي عبر أكبر خط أنابيب في المنطقة.

وارتفع اليورو إلى 1.0230 دولار مساء، لكنه تراجع إلى 1.0185 في أوروبا بعد عزوف ثلاثة أحزاب في الحكومة الائتلافية الإيطالية عن المشاركة في اقتراع لحجب الثقة دعا له رئيس الوزراء ماريو دراجي في محاولة لتجديد تحالف حكومي هش.