أداء متباين لمؤشرات البورصة بختام التعاملات.. و"EGX30" يتراجع وحيدا

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسى فيما ارتفع مؤشرا إيجى إكس 70 وإيجى إكس 100، وسط مشتريات محلية، وربح رأس المال السوقى 1.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 624.178 مليار جنيه.

أداء متباين لمؤشرات البورصة

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15%، ليغلق عند مستوى 9276 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 1698 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 11415 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 3749 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 1815 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 2664 نقطة.

رأس مال البورصة في ختام التعاملات

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة 624 مليار جنيه، بعد أن توجه المستثمرون الأجانب صوب البيع بصافي قيمة بنحو 23 مليون جنيه، فيما قصد المصريون والعرب الشراء بصافي قيمة بلغت 21 مليونًَا و2.6 مليون جنيه على التوالي.

أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم، أودن للاستثمارات المالية بنسبة 16.4% ليغلق عند 0.8 جنيه، يليه الإسماعيلية مصر للدواجن بنسبة 11.12%، عند 10.19 جنيه، ثم سهم العامة للصوامع والتخزين بارتفاع 8.3% ليغلق عند 92.08 جنيه.

وفي المرتبة الرابعة جاء سهم ابن سينا فارما بارتفاع 6.9% ليغلق عند 1.4 جنيه، وخامسًا عبور لاند بنسبة 6.5% عند 5.1 جنيه للسهم.

بينما تصدر أسعار الأسهم الأكثر تراجعًا جراند إنفستمنت القابضة بنسبة 11.9%، عند 7.2 جنيه، يليه شارم دريمز للاستثمار السياحي بنسبة تراجع بلغت 4.4 % عند 7.5 جنيه، ثم ليسيكو مصر بنسبة 3.9 % عند 24 جنيه للسهم.

وحلّ في المرتبة الرابعة “العامة للاستصلاح الأراضي” بنسبة انخفاض 3.6% مغلقًا عند 24 جنيها للسهم، وخامسًا إعمار مصر بنسبة تراجع 2.8% ليغلق عند 2.3 جنيه.

أداء شركات البورصة اليوم





وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ بي أي جي للتجارة، البدر للبلاستيك.



وأعلنت شركة سبيد ميديكال، بيع المساهم حازم فاروق الفار عدد 30 مليون سهم بسعر 0.528 جنيه بقيمة إجمالية 15.8 مليون جنيه لتنخفض نسبة مساهمته من 8.207% إلى 5.503%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.



وأعلنت شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، شراء المساهم نهلة يحيي عبد الخالق تحيمر عدد 277.6 ألف سهم بسعر 0.8218 جنيه بقيمة إجمالية 187.1 ألف جنيه، لترتفع نسبة مساهمتها إلى 0.929%.



وأعلنت شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري، شراء المساهم مروة مصطفى السيد علي البغدادي عدد 650 ألف سهم بسعر 0.96 جنيه بقيمة إجمالية 6.2 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 0.08% إلى 6.5%، وتم تنفيذ صفقة من خلال شركة أصول للوساطة في الأوراق المالية.



أعلنت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، مجموعة مستشفيات كليوباترا، ابن سيناء فارما، السويدي إليكتريك، المتحدة للإسكان والتعمير، شراء الأولى 1.4 مليون سهم خزينة خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.31%، والثانية 100 ألف سهم، والثالثة 2 مليون سهم، والرابعة 470 ألف سهم بنسبة 0.022% من رأسمال الشركة، والخامسة 188.5 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.92% من أسهم رأس المال.



وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتي العربية لإدارة وتطوير الأصول، سبيد ميديكال 1.2 مليون سهم، 30 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، برايم القابضة للاستثمارات المالية 350 ألف سهم، 6 ملايين سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 100 ألف سهم.



فيما اشترى مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، جدوى للتنمية الصناعية، تعليم لخدمات الإدارة، مدينة نصر للإسكان والتعمير، بالم هيلز للتعمير، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، شركة مستشفى كليوباترا، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، 556 ألف سهم، 302.4 ألف سهم، 169 ألف سهم، 267.3 ألف سهم، 745.4 ألف سهم، 2.5 مليون سهم، 10 آلاف سهم، 200 ألف سهم، 281.8 ألف سهم، على التوالي.



كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات حديد عز، مدينة نصر للإسكان والتعمير، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 29037 سهم، 5.97 مليون سهم، 635 ألف سهم، على التوالي.



في سياق منفصل قالت الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (إيجيترانس)، إن مجلس الإدارة ناقش الطلب المقدم من شركة تارجيت للاستثمار العقاري للمطالبة بسرعة الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لتمثيل نفسها ومجموعتها المرتبطة بمجلس الإدارة، وقرر المجلس عرض الطلب على اجتماع الجمعية العامة العادية المقبل، كما قرر المجلس العرض على الجمعية، موافقة مجلس الإدارة على بيع مقر الشركة بمنطقة سموحة بالإسكندرية.