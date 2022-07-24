المجموعة المالية هيرميس تعلن إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة تمويل بقيمة 1.5 مليار جنيه لصالح شركة أوراسكوم للتنمية مصر لتمويل مشروع "O West"

سوف يساهم التمويل في تسريع عملية الإنشاءات بالمراحل التي تم إطلاقها بمشروع "O West" وتسليم تلك الوحدات خلال الربع الثالث من عام 2023

تساهم هذه الصفقة في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة المالية هيرميس في تقديم الخدمات الاستشارية لترتيب الديون، وزيادة رأس المال، وصفقات الدمج والاستحواذ بقطاع العقارات

تأتي هذه الصفقة بعد مرور أقل من عامين منذ قيام المجموعة المالية هيرميس بترتيب قرض بقيمة 265 مليون دولار لصالح شركة أوراسكوم للتنمية مصر

نجحت المجموعة المالية هيرميس خلال عام 2022 في إتمام الإصدار الأول بقيمة 651.2 مليون جنيه ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة «بداية» للتمويل العقاري وهو الأول من نوعه لإحدى شركات التمويل العقاري في السوق المصري

وقبل ذلك، قامت المجموعة المالية هيرميس بتوقيع اتفاقية بيع وإعادة تأجير مع شركة «مدينة نصر للإسكان والتعمير» (MNHD) وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 750 مليون، وكذلك إصدار سندات لصالح شركة طلعت مصطفى القابضة بقيمة 300 مليون جنيه، وتوقيع اتفاقية بيع وإعادة تأجير بقيمة 600 مليون جنيه لصالح شركة «LMD» لتمويل أعمال البناء بمشروع «3’Sixty» التجاري الذي يضم مكاتب إدارية وعيادات طبية ومباني تجارية

وخلال عام 2021، نجحت المجموعة المالية هيرميس في إتمام صفقات إصدار السندات لمجموعة من أبرز شركات التمويل العقاري، ومن بينها طلعت مصطفى القابضة، ومدينة نصر للإسكان والتعمير، وسوديك، ومصر إيطاليا العقارية، وبايونيرز للتنمية العقارية وغيرها. بالإضافة على ذلك، قامت المجموعة المالية هيرميس بتقديم الخدمات الاستشارية في صفقة بيع 85.5% من أسهم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) المدرجة بالبورصة المصرية وذلك من خلال عرض شراء إجباري قدمه تحالف يضم شركتي الدار العقارية الإماراتية وأبو ظبي التنموية القابضة (ADQ)، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ نحو 388 مليون دولار للصفقة

أعلنت اليوم شركة أوراسكوم للتنمية - مصر (ODE) أن شركتها التابعة شركة أوراسكوم العقارية (ORE) وقعت اتفاقية مع البنك التجاري الدولي (CIB) للحصول على تسهيل ائتماني بقيمة 1.5 مليار جنيه وذلك بهدف المساهمة في تسريع عملية الإنشاءات بالمراحل التي تم إطلاقها بمشروع "O West"، وهي Whyte، وTulwa، وClub Residences، وHillside، وO-Business District. وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي الحصري والمدير الأوحد والمروج الأوحد ومرتب الصفقة (bookrunner) لشركة أوراسكوم العقارية، بينما قام مكتب MHR & Partners بدور المستشار القانوني لشركة أوراسكوم العقارية.

ويمثل إتمام هذه الاتفاقية بنجاح علامة فارقة في مراحل تطوير المشروع، باعتبارها دليل على نمو مشروع "O West" وقوة المركز المالي حيث لاقت الصفقة إقبالًا كبيرًا وثقة من قبل مؤسسات التمويل.

وفي هذا السياق أعرب أشرف نسيم المدير المالي لمجموعة أوراسكوم للتنمية ، عن سعادته بحصول الشركة على التمويل لمشروع "O West" التابع لشركة أوراسكوم العقارية. وقد تم توقيع هذه الاتفاقية بشكل مستقل عن شركة أوراسكوم للتنمية – مصر، وهو ما يتيح للمشروع هيكلًا تمويليًا مستقلًا ويسمح بتسريع عمليات التسليم المتوقع خلال الربع الأول من عام 2023، وهو قبل المواعيد المقررة للعملاء. وأضاف نسيم أن هذا التمويل يعد بمثابة شهادة على ثقة المؤسسات المالية في المبيعات القوية والأداء المالي المميز للمشروع منذ إطلاقه حتى الآن، والتي بفضلها أصبح "O West" وجهة جذابة في منطقة غرب القاهرة، فقد تمكن المشروع على مدار الثلاث سنوات الماضية من تحقيق واحدة من أعلى المبيعات مقارنة بالمشروعات المماثلة بغرب القاهرة.

ومن جانبه، قال طارق كامل الرئيس التنفيذي لمدينة "O West" إنه لمن دواعي سرورنا الحصول على هذا التمويل، فهو يعكس التزامنا تجاه العملاء في تسليم وحدات المشروع وفقًا للجداول الزمنية المحددة وحتى قبل مواعيد التسليم المقررة. وأضاف أن هذه الاتفاقية تساهم في تسريع وتيرة الإنشاءات والوصول إلى رضاء العملاء، وهو أحد الأهداف الرئيسية التي تقوم عليها استراتيجية "O West". وأشار كامل أن المشروع نجح في تحقيق مبيعات قوية خلال النصف الأول من عام 2022، حيث بلغ صافي المبيعات 2.4 مليار جنيه مقابل 1.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2021، وهو نمو سنوي بمعدل 73.6٪، وهو ما يمثل مساهمة بنسبة 51.4٪ من إجمالي مبيعات شركة أوراسكوم للتنمية مصر خلال النصف الأول من عام 2022.

ومن ناحية أخرى أكد ماجد العيوطي، العضو المنتدب ونائب رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، على اعتزازه بتقديم الخدمات الاستشارية في هذه الصفقة والناتج عنها حصول مشروع "O West" لأول مرة على تمويل مصرفي بشكل مستقل عن مجموعة أوراسكوم للتنمية – مصر وهو ما يعكس قوة نموذج العمل والملاءة الائتمانية للمشروع، وهو أحد أبرز مشروعات المجموعة والذي نجح في جذب أنظار العملاء خلال الأعوام الماضية، مشيرًا إلى أن هذا التمويل سوف يساهم في التعجيل بتسليم وحدات المراحل الأولى قبل مواعيدها المقررة. وأضاف أن هذه الصفقة تعكس التزام المجموعة المالية هيرميس المتواصل بدعم أبرز الشركات العاملة في القطاعات الاقتصادية الحيوية وذلك عبر مساعدتهم في تلبية احتياجاتهم التمويلية دائمة النمو، بالإضافة إلى قدرتنا على مواصلة تعظيم القيمة لعملائنا.

وفي السياق ذاته، أكدت سها أبو ذكري رئيس قطاع العلاقات المؤسسية بالبنك التجاري الدولي، على سعادتها بتوقيع اتفاقية تمويل بقيمة 1.5 مليار جنيه لصالح مشروع "O West" بنجاح. وأعربت عن اعتزاز فريق العمل بالبنك التجاري الدولي بتوطيد العلاقة طويلة الأمد مع شركة أوراسكوم للتنمية وذلك عبر توفير الدعم اللازم لتنمية أبرز وأول مشروعاتهم العقارية بمنطقة غرب القاهرة، مؤكدة على ثقتهم في قدرة الشركة على تسطير فصل جديد في مسيرة نجاحهم. وأضافت أبو ذكري، "أود أن أنتهز هذه الفرصة وأتقدم بالشكر لفريق العمل بشركة أوراسكوم العقارية، والمجموعة المالية هيرميس، وكل من MHR & Partners على الجهود المبذولة لإتمام هذه الصفقة الكبيرة."

ومن جانبه، قال محمد الباروني رئيس ائتمان الشركات بالبنك التجاري الدولي، أن البنك نجح على مدار سنوات عديدة في ترسيخ أطر التعاون المتبادل والمثمر مع شركة أوراسكوم للتنمية مصر، مؤكدًا أن البنك يسعى باستمرار لاقتناص مختلف الفرص التي تتيحها هذه المجموعة الرائدة. وأشار إلى أن البنك قد أضاف إلى محفظة عملائه شركة أوراسكوم العقارية عبر تمويل مشروعها المميز "O West" بقيمة إجمالية 1.5 مليار جنيه. وأعرب الباروني عن سعادته بهذه الشراكة الجديدة، وتطلعاته لمواصلة البناء على العلاقة الممتدة بين المؤسستين، كما تقدم بالشكر لجميع الأطراف التي ساهمت في نجاح هذه الاتفاقية وإتمامها في الوقت المناسب.