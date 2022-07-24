أسعار الدينار الكويتى في البنوك اليوم الأحد 24-7-2022

استقرت أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه في أول تعاملات الأسبوع اليوم الأحد، ليسجل سعر الدينار الكويتى من خلال البنك المركزى عند نحو 61.30 جنيه للشراء، و61.75 جنيه للبيع والبنك الأهلى المصرى يسجل نحو 59.10 جنيه للشراء، و61.66 جنيه للبيع وبنك مصر يستقر عند 59.21 جنيه للشراء، و61.66 جنيه للبيع، أما فى بنك الإسكندرية سجل 57.72 جنيه للشراء، و61.77 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 61.37 جنيه للشراء، و61.71 جنيه للبيع.

والبنك التجارى الدولى cib يستقر اليوم عند 59.64 جنيه للشراء، و61.73 جنيه للبيع وبنك الإسكندرية يستقر عند 57.61 جنيه للشراء، و61.73 جنيه للبيع ومصرف أبو ظبي الإسلامي يستقر عند 61.57 جنيه للشراء، و61.73 جنيه للبيع.

أسعار الدينار الكويتى في البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 61.21 جنيه للشراء، و61.63 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي

بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلي المصري قيمة 59.01 جنيه للشراء، و61.56 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر قيمة 58.92 جنيه للشراء، و61.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك التجاري الدولي قيمة 59.07 جنيه للشراء، و61.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

عرض كريدي أجريكول سعر الدينار الكويتي اليوم 57.92 جنيه للشراء، و62.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي ببنك الإسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك المصري الخليجي قيمة 57.67 جنيه للشراء، و61.62 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 61.21 جنيه للشراء، و61.63 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي

بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلي المصري قيمة 59.01 جنيه للشراء، و61.56 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر قيمة 58.92 جنيه للشراء، و61.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك التجاري الدولي قيمة 59.07 جنيه للشراء، و61.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

عرض كريدي أجريكول سعر الدينار الكويتي اليوم 57.92 جنيه للشراء، و62.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي ببنك الإسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك المصري الخليجي قيمة 57.67 جنيه للشراء، و61.62 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتي

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي عند مستوى 307.0 دينار في حين انخفض سعر صرف اليورو بنسبة 30.0 في المئة إلى مستوى 313.0 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس الاربعاء.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض بنسبة 35.0 في المئة إلى مستوى 368.0 دينار وانخفض الفرنك السويسري بنسبة 15.0 في المئة إلى مستوى 316.0 دينار في حين استقر الين الياباني عند مستوى 0022.0 دينار.



يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.

