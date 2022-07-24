أسعار الدينار الكويتى في البنوك اليوم الأحد 24-7-2022

الاقتصاد
أسعار الدينار الكويتى
أسعار الدينار الكويتى
Advertisements

استقرت أسعار الدينار الكويتي  مقابل الجنيه في أول تعاملات الأسبوع اليوم الأحد، ليسجل سعر الدينار الكويتى من خلال البنك المركزى عند نحو 61.30 جنيه للشراء، و61.75 جنيه للبيع والبنك الأهلى المصرى يسجل نحو 59.10 جنيه للشراء، و61.66 جنيه للبيع وبنك مصر يستقر عند 59.21 جنيه للشراء، و61.66 جنيه للبيع، أما فى بنك الإسكندرية سجل 57.72 جنيه للشراء، و61.77 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 61.37 جنيه للشراء، و61.71 جنيه للبيع.

txt

الآن.. لينك نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

txt

أسعار الدينار الكويتي تواصل ارتفاعها أمام الجنيه خلال تعاملات الاسبوع

txt

أسعار الدينار الكويتى في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 19-7-2022

txt

سعر الدينار الكويتى في البنوك اليوم الأحد 17-7-2022

والبنك التجارى الدولى cib يستقر اليوم عند 59.64 جنيه للشراء، و61.73 جنيه للبيع وبنك الإسكندرية يستقر عند 57.61 جنيه للشراء، و61.73 جنيه للبيع ومصرف أبو ظبي الإسلامي يستقر عند 61.57 جنيه للشراء، و61.73 جنيه للبيع.

 

أسعار الدينار الكويتى في البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي
سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 61.21 جنيه للشراء، و61.63 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي
بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلي المصري قيمة 59.01 جنيه للشراء، و61.56 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر
بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر قيمة 58.92 جنيه للشراء، و61.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي
بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك التجاري الدولي قيمة 59.07 جنيه للشراء، و61.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول
عرض كريدي أجريكول سعر الدينار الكويتي اليوم 57.92 جنيه للشراء، و62.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي ببنك الإسكندرية
بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك المصري الخليجي قيمة 57.67 جنيه للشراء، و61.62 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي
سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 61.21 جنيه للشراء، و61.63 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي
بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلي المصري قيمة 59.01 جنيه للشراء، و61.56 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر
بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر قيمة 58.92 جنيه للشراء، و61.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي
بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك التجاري الدولي قيمة 59.07 جنيه للشراء، و61.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول
عرض كريدي أجريكول سعر الدينار الكويتي اليوم 57.92 جنيه للشراء، و62.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي ببنك الإسكندرية
بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك المصري الخليجي قيمة 57.67 جنيه للشراء، و61.62 جنيه للبيع.

txt

ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت خلال التعاملات الصباحية

txt

الكويت ترفع سعر البيع الرسمي للخام لآسيا في يوليو


سعر الدينار الكويتي

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي  عند مستوى 307.0 دينار في حين انخفض سعر صرف اليورو بنسبة 30.0 في المئة إلى مستوى 313.0 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس الاربعاء.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض بنسبة 35.0 في المئة إلى مستوى 368.0 دينار وانخفض الفرنك السويسري بنسبة 15.0 في المئة إلى مستوى 316.0 دينار في حين استقر الين الياباني عند مستوى 0022.0 دينار.


يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.
 

سعر الدينار الكويتي اسعار الدينار الكويتي أسعار الدينار الكويتى في البنوك البنك المركزي سعر الدينار الكويتى في البنك الاهلي
Advertisements

الأكثر قراءة

شاهد نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة

عاجل.. أول تحرك رسمي من الزمالك لضم نجم الأهلي السابق

برشلونة يخطف الفوز أمام ريال مدريد

تعرف على نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو

عاجل| المستشار تركي آل الشيخ يبيع منزله وعقاراته في مصر بشكل مفاجئ

القصة الكاملة لحقيقة طلاق حلا شيحة ومعز مسعود

تعرف على نتيجة مباراة مانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ

برشلونة يفوز على ريال مدريد في الكلاسيكو الودي في أمريكا