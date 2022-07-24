تردد قناه الرابعه العراقيه hd المجانية الناقلة للمباريات الأوروبية

تردد قناه الرابعه العراقيه hd، اكثر ما يبحث عنه الجمهور محبي كرة القدم في مصر والوطن العربي خلال الساعات الأخيرة، لمشاهدة أفضل المباريات العالمية وجميع الدوريات الأوروبية من المنزل دون النزول على المقاهى لمشاهدة المباريات.

وهناك العديد من المباريات الهامة والقرية التي تنال إعجاب العديد من جماهير الكرة في جميع بقاع الأرض، حيث أنها تقوم بإذاعة المباريات الودية استعدادا للموسم الكروي الجديد 2023 للدوري الإنجليزي.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، تردد قناه الرابعه العراقيه hd على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، وهي على النحو التالي:-

تردد قناه الرابعه العراقيه hd

تردد قناه الرابعه العراقيه hd على القمر الصناعي نايل سات، كالتالي:-

التردد: 11334.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

تردد قناه الرابعه العراقيه hd على القمر الصناعي عرب سات، كالتالي:-

التردد: 11747.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

طريقة تنزيل قناه الرابعه العراقيه hd

يمكن تنزيل تنزيل قناه الرابعه العراقيه hd علي أجهزة الرسيفر المنزلي من خلال الخطوات التالية:

في البداية الدخول إلى القائمة الرئيسية.

اختيار الإعدادات أو setting.

الضغط على التثبيت ثم تحديد التثبيت اليدوي.

تحديد القمر الصناعي وكتابة التردد الخاص بالقناة.

الانتظار حتى يتم تنزيل القناة ضمن مجموعة القنوات على الرسيفر.

مميزات قناه الرابعه العراقيه hd

تتميز قناه الرابعه العراقيه hd بالعديد من المميزات، أبرزها:

قناه الرابعه العراقيه hd هي قناة مجانية تمامًا ولا تحتاج إلى اشتراك شهري.

تبث برامجها على مدار 24 ساعة دون انقطاع أو تشويش.

تعمل القناة على تحديث الترددات الخاصة بها بشكل دوري لتوفير أحسن جودة للصوت والصورة للمشاهد.

ما هي قناه الرابعه العراقيه hd؟

تعتبر قناه الرابعه العراقيه hd الرياضية واحدة من ضمن القنوات الفضائية الهامة في مصر والوطن العربي، حيث أنها تحصل على حق إذاعة المباريات الهامة والبطولات العالمية، بالإضافة إلى أنها تيث بث مباريات كأس العالم الحصرية.