أسعار الدرهم الإمارتى اليوم الأحد 24-7-2022

استقرت أسعار الدرهم الإماراتي امام الجنيه المصري في أول تعاملات الأسبوع اليوم الأحد، ليسجل البنك الأهلي على ان يسجل سعر البيع اليوم نحو 5.15 جنيه، و5.13 للشراء والمصرف العربي الدولي 5.16 للبيع، و5.13 للشراء ومن خلال بنك مصر يصل إلى 5.15 للبيع، و5.13 للشرا وبنك إيجي بنك يصل إلى 5.16 للبيع، و5.14 للشراء.

وسجل في بنك الاسكندرية سعر 5.16 للبيع، و5.12 للشراء ومن خلال البنك العربي الافريقي الدولي يصل إلى 5.16 للبيع، و5.06 للشراء وبنك القاهرة يستقر اليوم عند 5.11 للبيع، و5.09 للشراء.

و بنك قطر الوطني الأهلي يصل إلى 5.16 للبيع، و5.12 للشراء وبنك إتش إس بي سي يصل إلى 5.05 للبيع، و5.02 للشراء.

أسعار الدرهم الإماراتى في البنوك

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

5.13 جنيه للشراء.



5.16 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

5.13 جنيه للشراء.



5.15 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

5.15 جنيه للشراء.



5.16 جنيه للبيع.





سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

5.13 جنيه للشراء.



5.16 جنيه للبيع.



سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

5.13 جنيه للشراء.



5.15 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى

5.10 جنيه للشراء.



5.11 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى في البنك الأهلي

سجل سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 5.12 جنيه للشراء، و5.14 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدرهم في بنك الإسكندرية 5.13 جنيه للشراء، و5.15 جنيه للبيع.

سعر الدرهم فى بنك فيصل الإسلامي

بلغ سعر الدرهم في بنك فيصل الإسلامي 5.12 جنيه للشراء، و5.15 جنيه للبيع.

سعر الدرهم في المصرف المتحد

سجل سعر الدرهم الاماراتي اليوم فى المصرف المتحد 5.12 جنيه للشراء، و5.15 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنوك اليوم

استقرت أسعار العملات في البنوك ليستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع، وثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 19.18 للشراء، 19.47 جنيه للبيع، واستقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 22.46 جنيه للشراء، 22.74 جنيه للبيع، وثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع،.

أسعار صرف الدرهم الإماراتى أمام العملات الأجنبية

وسجلت أسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى دولة الإمارات العربية المتحدة، على النحو التالي:

سجل الدولار الأمريكي 3.672500 درهم

وسجل اليورو 3.750128 درهم

وسجل الجنيه الإسترليني 3.759726 درهم

وسجل الدولار الكندي 2.860202 درهم

وسجل الدولار الأسترالي 2.557451. درهم

وسجل الين ياباني 0.027020 درهم

وسجل الفرنك سويسري نحو 3.822733 درهم

وسجل اليوان صيني نحو 0.543953 درهم

وسجل الدولار هونج كونج 0.467876 درهم

حافظت أسعار العملات الأجنبية، على قيمتها السوقية أمام الدرهم الإماراتى، خاصة اليورو والدولار الأسترالى، حيث أعلن المصرف المركزى الإماراتى، عن أسعار العملات الأجنبية، ليسجل سعر اليورو قيمة 3.759 درهم، ويسجل الدولار الأسترالى قيمة 2.557، والجنيه الإسترلينى بـ 4.422 درهم.

وأعلن مصرف الإمارات المركزى سعر العملات الأجنبية، حيث استقر سعر الدولار الأمريكي عند قيمة 3.672 درهم.

أما عن أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم، فقد جاءت على النحو التالي:

سجل الجنيه المصري 0.194107 درهم

وسجل الريال السعودي 0.977353 درهم

وسجل الريال العماني 9.538218 درهم

وسجل الدينار البحريني 9.741896 درهم

وسجل الدينار الكويتي 11.946975 درهم

وسجل الريال القطري 1.004788 درهم

وسجل الريال اليمني 0.014678 درهم