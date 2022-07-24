آرسنال ضد تشيلسي (4-0) في كأس فلوريدا الودية.. ملخص المباراة

انتهت مباراة آرسنال ضد تشيلسي بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعت بينهما في كأس فلوريدا الودية ليتوج بالمسابقة في ظل سيطرة تامة لكتيبة مايكل أرتيتا.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، ملخص مباراة آرسنال ضد تشيلسي في كأس فلوريدا الودية، وهي على النحو التالي:-

مباراة آرسنال ضد تشيلسي

وقسم أرسنال رباعيته على شوطي المباراة بواقع هدفين في كل شوط جابريل خيسوس ومارتين أوديجارد في الدقيقتين 15 و36 من الشوط الأول، ثم أضاف بوكايو ساكا وألبرت لوكونجا الهدفين الثاني والثالث "ق 66 و90+2".

إحصائيات مباراة آرسنال ضد تشيلسي في كأس فلوريدا الودية

ووفقا لإحصائيات المباراة، شهدت مباراة آرسنال ضد تشيلسي في كأس فلوريدا الودية، تفوق تام للجانرز الذي استحوذ على الكرة بنسبة 56% مقابل 44% فقط للاعبي البلوز.

وسدد لاعبو أرسنال 12 تسديدة 10 منها نحو المرمى، مقابل تسديدة واحدة على المرمى لكتيبة توماس توخيل من أصل 5 تسديدات على مدار اللقاء.

نجح كاليدو كوليبالي الصفقة الجديدة لتشيلسي في إنقاذ فريقه من هدف لنيكولاس بيبي عبر التصدي لتصويبة الإيفواري مانعًا الهدف الخامس من دخول شباك فريقه.

منح أرتيتا فرصة المشاركة الأولى في المباراة للاعبه الجديد أوليكسندر زينتشنكو القادم من مانشستر سيتي.

أرسنال واصل انتصاراته الودية هذا الصيف بعد الفوز 5-1 على إسبويتش تاون و5-3 على نورنبرج الألماني و2-0 على مواطنه إيفرتون و3-1 على أورلاندو سيتي الأمريكي.

تشيلسي على الجانب الآخر، واصل نتائجه السلبية بعد الخسارة في أخر ودية بركلات الترجيح ضد تشارلوت الأمريكي بعد تعادل 1-1.

جابريل خيسوس نجم أرسنال الجديد القادم من مان سيتي سجل رابع أهدافه في وديات أرسنال بعد هدفين ضد نورنبرج وهدف في شباك إيفرتون.

آرسنال ضد تشيلسي.. مشوار الفريقين بالبطولة

وفي مباراة البلوز الأولى بالبطولة يوم الخميس الماضي، خسر أمام فريق شارلوت الأمريكي بنتيجة 5 - 3 بضربات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1 / 1، في مباراة شهدت أول مشاركة للنجم رحيم سترلينج مع تشيلسي بعد انضمامه للفريق قادما من مانشستر سيتي في صفقة قيمتها 47.5 مليون جنيه إسترليني.

وعلى الجانب الآخر، حقق الجانرز انتصارا عريضا على أورلاندو سيتي الأمريكي 3 / 1 في الجولة الماضية من بطولة كأس فلوريدا الودية.