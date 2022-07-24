ارتفاع طفيف في أسعار الريال السعودي بالبنوك بنهاية التعاملات اليوم الأحد 24-7-2022

الاقتصاد
سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي
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ارتفعت أسعار الريال السعودي أمام الجنيه بشكل طفيف في ختام تعاملات البنوك بأول تعاملات الأسبوع اليوم الأحد، ليسجل سعر 5.02 للشراء، و5.04 للبيع، حسب آخر تحديث من البنك المركزي المصري.

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سعر الريال السعودى اليوم السبت 23-7-2022 مقابل الجنيه

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سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم والعملات (التفاصيل الكاملة)

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تطورات أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات الأسبوع

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أسعار الريال السعودي في البنوك اليوم الثلاثاء 19-7-2022

أسعار الريال السعودي في البنوك

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري
بلغ سعر صرف الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، 5.02 للشراء، و5.04 للبيع، وذلك بالبنك الأهلي المصري، وهو من أكبر البنوك الحكومية في مصر.

سعر الريال السعودي في بنك مصر
أظهرت مؤشرات التداول ببنك مصر، وهو أحد أكبر البنوك الحكومية في مصر، وصول سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه، إلى 5.02 للشراء، و5.04 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB
أما في البنك التجاري الدولي «CIB»، وهو أحد أكبر البنوك الخاصة، فوصل سعر الريال السعودي إلى 5.02 للشراء، و5.04 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد
أظهرت مؤشرات التداول ببنك المصرف المتحد، وصول الريال السعودي إلى سعر 4.87 للشراء، و5.05 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية
في بنك الإسكندرية، بلغ سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، إلى 5.006 للشراء، و5.047 للبيع.


سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي
بلغ سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي، سعر 5.04 للشراء، و5.047 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي
في البنك العربي الأفريقي الدولي، بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 4.9013 للشراء، و5.0658 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري QNB
أما في البنك الأهلي القطري QNB، فوصل سعر الريال السعودي إلى 4.9868 للشراء، و5.0486 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس
أما في بنك قناة السويس، فسجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، سعر 5.002 للشراء، 5.051 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك إيجي بنك EGBANK
في بنك إيجي بنك EGBANK، وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، 5.013 جنيه للشراء، و5.048 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني NBK
أما في بنك الكويت الوطني NBK، فسجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه، 4.89 للشراء، و5.05 للبيع.

 

أسعار الريال السعودي في بداية التعاملات:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
5.02  جنيه للشراء.

5.04  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
5.02  جنيه للشراء.

5.04  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
5.01  جنيه للشراء.

5.05  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
5.02  جنيه للشراء.

5.04  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
5.02 جنيه للشراء.

5.04 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
4.90  جنيه للشراء.

5.04  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس
5  جنيه للشراء.

5.05  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
5.04 جنيه للشراء.

5.04 جنيه للبيع.

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أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 2022/7/23

سعر صرف الريال السعودي:

سجل سعر الريال السعودي مقابل الدينار الجزائري نحو 38.82 دينار للشراء، و38.84 دينار للبيع، وحقق سعر الريال مقابل الدرهم المغربي نحو 2.54 درهم للشراء، و2.95 درهم للبيع، بينما وصل سعر صرف شراء الريال السعودي في السوق السودانية إلى 121.51 جنيه سوداني، بينما سجّل سعر الريال السعودي في السوق السوداء 149جنيهًا سودانيًا، للشراء و150 جنيهًا سودانيًا للبيع.
 

 

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