جامعة الملك خالد.. موعد فتح باب القبول ورابط التقديم والتخصصات المطلوبة

تصدر وسم جامعة الملك خالد، اليوم الأحد الموافق 24/7/2022، تريند مؤشرات بحث موقع جوجل العالمي في المملكة العربية السعودية Google Trend، وذلك بعدما أعلنت فتح باب استقبال طلبات القبول والتسجيل للعام الجديد 1444هـ من خلال البوابة الإلكترونية التابعة لها.

ويبحث عدد كبير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية، عن موعد فتح باب القبول في جامعة الملك خالد ورابط التقديم والتخصصات المطلوبة.

وأوضحت جامعة الملك خالد، أن فتح باب استقبال طلبات القبول يستمر لمدة خمسة أيام، مؤكدة أن أسبقية تقديم الطلب لا تؤثر في القبول بالجامعة أو المفاضلة بين التخصصات.

موعد فتح باب القبول في جامعة الملك

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، موعد فتح باب القبول في جامعة الملك خالد ورابط التقديم والتخصصات المطلوبة، وهي على النحو التالي:-

موعد فتح باب القبول في جامعة الملك خالد

وفقًا لما جاء في بيان جامعة الملك خالد، فأن جدول القبول في الجامعة، سيتم فتح بوابة التسجيل يوم الأحد 25/12/1443 الموافق 24/7/2022 ويستمر حتى يوم الأحد 2/1/1444 الموافق 31 يوليو الجاري.

موعد إعلان نتائج القبول في جامعة الملك خالد

وأكدت جامعة الملك خالد، أن موعد إعلان النتائج سيكون يوم الأربعاء 3/8/2022، على أن يتم فتح باب تعديل الرغبات من يوم الجمعة 5/8/2022 وحتى يوم الخميس 11/8/2022.

رابط التقديم في جامعة الملك خالد

أتاحت جامعة الملك خالد، ممثلة بإدارة القبول والتسجيل بالجامعة، رابط التسجيل بجامعة الملك خالد، والذي يسمح للطلاب بالتسجيل مباشرة من خلال الرابط التالي (اضغط هنـــــا).

التخصصات المطلوبة في جامعة الملك خالد

اختصاصات وأقسام كلية العلوم الصحية للبنات.

كلية علوم الحاسب.

كلية الهندسة بالمهنة.

تخصصات وأقسام كلية الدراسات الإسلامية.

اختصاصات كلية طب الأسنان.

كلية العلوم الصحية المساعدة.

تخصصات وأقسام الكلية التربوية.

تخصصات كلية اللغة العربية.

تخصصات وأقسام كلية المجتمع بمنطقة ماهل عسير.

تخصصات كلية اللغات والترجمة قسم اللغة الإنجليزية.

تخصصات وأقسام كلية الآداب.

اختصاصات كلية الاقتصاد.

تخصصات وأقسام كلية الطب.

تخصصات العلوم الطبية.

كلية الصيدلة حسب التخصص.

تخصصات وأقسام التعلم الإلكتروني.