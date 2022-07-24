جامعة الملك خالد.. موعد فتح باب القبول ورابط التقديم والتخصصات المطلوبة

منوعات
جامعة الملك خالد
جامعة الملك خالد
Advertisements

تصدر وسم جامعة الملك خالد، اليوم الأحد الموافق 24/7/2022، تريند مؤشرات بحث موقع جوجل العالمي في المملكة العربية السعودية Google Trend، وذلك بعدما أعلنت فتح باب استقبال طلبات القبول والتسجيل للعام الجديد 1444هـ من خلال البوابة الإلكترونية التابعة لها.

ويبحث عدد كبير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية، عن موعد فتح باب القبول في جامعة الملك خالد ورابط التقديم والتخصصات المطلوبة. 

وأوضحت جامعة الملك خالد، أن فتح باب استقبال طلبات القبول يستمر لمدة خمسة أيام، مؤكدة أن أسبقية تقديم الطلب لا تؤثر في القبول بالجامعة أو المفاضلة بين التخصصات.

موعد فتح باب القبول في جامعة الملك

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، موعد فتح باب القبول في جامعة الملك خالد ورابط التقديم والتخصصات المطلوبة، وهي على النحو التالي:-

موعد فتح باب القبول في جامعة الملك خالد

وفقًا لما جاء في بيان جامعة الملك خالد، فأن جدول القبول في الجامعة، سيتم فتح بوابة التسجيل يوم الأحد 25/12/1443 الموافق 24/7/2022 ويستمر حتى يوم الأحد 2/1/1444 الموافق 31 يوليو الجاري.

موعد إعلان نتائج القبول في جامعة الملك خالد

وأكدت جامعة الملك خالد، أن موعد إعلان النتائج سيكون يوم الأربعاء 3/8/2022، على أن يتم فتح باب تعديل الرغبات من يوم الجمعة 5/8/2022 وحتى يوم الخميس 11/8/2022.

رابط التقديم في جامعة الملك خالد

أتاحت جامعة الملك خالد، ممثلة بإدارة القبول والتسجيل بالجامعة، رابط التسجيل بجامعة الملك خالد، والذي يسمح للطلاب بالتسجيل مباشرة من خلال الرابط التالي (اضغط هنـــــا).

التخصصات المطلوبة في جامعة الملك خالد

اختصاصات وأقسام كلية العلوم الصحية للبنات.

كلية علوم الحاسب.

كلية الهندسة بالمهنة.

تخصصات وأقسام كلية الدراسات الإسلامية.

اختصاصات كلية طب الأسنان.

كلية العلوم الصحية المساعدة.

تخصصات وأقسام الكلية التربوية.

تخصصات كلية اللغة العربية.

تخصصات وأقسام كلية المجتمع بمنطقة ماهل عسير.

تخصصات كلية اللغات والترجمة قسم اللغة الإنجليزية.

تخصصات وأقسام كلية الآداب.

اختصاصات كلية الاقتصاد.

تخصصات وأقسام كلية الطب.

تخصصات العلوم الطبية.

كلية الصيدلة حسب التخصص.

تخصصات وأقسام التعلم الإلكتروني.

جامعة الملك خالد التخصصات المطلوبة في جامعة الملك خالد السعودية رابط التقديم في جامعة الملك خالد القبول في جامعة الملك خالد

مواد متعلقة

ما لا تعرفه عن شروط القبول في جامعة الملك سعود

جامعة الملك خالد تحصل على الاعتماد لـ 13 برنامجًا أكاديميًا
Advertisements

الأكثر قراءة

اونلاين | كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر YALLA يلا شوت الأهلي ضد الجونة يوتيوب LIVE NOW ماتش الأهلي اليوم رابط سريع

عاجل.. تحقيقات موسعة في وفاة الطبيبة سميرة عزت إثر سقوطها ببئر مصعد بأكتوبر

yalla شوت star مشاهدة مباراة الأهلي ضد الجونة بث مباشر OstorHD كورة لايف رابط ماتش الاهلي جودة متعددة goal now

شاهد نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة

عاجل.. سواريش يعلن تشكيل الأهلي الرسمي ضد الجونة وسط مفاجآت نارية

برشلونة يخطف الفوز أمام ريال مدريد

تعرف على نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو

ostora live hd مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر يلا شوت بلس yalla shoot كورة ستار يلا شوت الاهلي ضد الجونة بث مباشر