إحباط 1635 عملية تهريب جمركي بأكثر من 167 مليون جنيه خلال يونيو

طالب وزير المالية الدكتور محمد معيط، رجال الجمارك بمواصلة أداء واجبهم الوظيفي والوطني، مع مراعاة تيسير الإجراءات الجمركية، على النحو الذي يسهم في تحفيز الاستثمار.

جاء ذلك خلال استعراضه اليوم الأحد تقريرا حول جهود مصلحة الجمارك; لتعزيز الحوكمة بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية; بما يسهم في حماية الأمن القومي، والاقتصاد المصري، والحفاظ على صحة المواطنين، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة.

من جهته قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية أسهم في الحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الدولة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصري من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومي. وأضاف أنه تم إحباط 1635 عملية تهريب خلال يونيو الماضي واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وقد بلغت القيمة الجمركية للمحاضر 167 مليونا و317 ألف جنيه، وبلغ إجمالي التعويضات والرسوم والغرامات المستحقة 281 مليونا و394 ألف جنيه. وأوضح أنه تم تحرير 942 محضرا يتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 46 مليونا و246 ألف جنيه، و18 محضرا لتهريب مواد مخدرة ومنشطات بقيمة مليون و197 ألف جنيه، و9 محاضر لتهريب الخمور بقيمة 13 مليونا و695 ألف جنيه، و57 محضرا للسجائر بقيمة 5 ملايين و231 ألف جنيه، إضافة إلى 19 محضرا يتعلق بأدوية ومكملات غذائية تبلغ مستحقاتها 2 مليون و391 ألف جنيه، و87 محضرا إثبات حالة وفرق القيمة ب` 24 مليونا و162 ألف جنيه، و13 محضرا لتهريب مستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 3 ملايين و121 ألف جنيه. وأشار إلى أنه تم تحرير 7 محاضر لتهريب سيارات وقطع غيار تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 5 ملايين و359 ألف جنيه، و16 محضرا يتعلق بتهريب أجهزة محمول ومستلزماتها بلغت مستحقات الجمارك عنها 2 مليون و943 ألف جنيه، إضافة إلى تحرير 10 محاضر لتهريب ملابس جاهزة تبلغ قيمة مستحقاتها 5 ملايين و925 ألف جنيه، و7 محاضر لتهريب أجهزة تصنت بقيمة مستحقة بلغت 140 ألف جنيه.

تحرير 46 محضر لأصناف متنوعة مهربة

ولفت إلى أنه تم تحرير 46 محضرا لأصناف متنوعة مهربة بقيمة مستحقة 64 مليونا و507 آلاف جنيه، و16 محضرا للسلع المرفوضة رقابيا تبلغ قيمة مستحقاتها 73 مليونا و259 ألف جنيه، و5 محاضر للأجهزة الطبية ومستلزماتها بقيمة مستحقة 4 ملايين و542 ألف جنيه، و11 محضرا سلاح وذخيرة بقيمة مستحقة بلغت 52 ألف جنيه. وتابع غتوري أنه تم تحرير 19 محضرا يتعلق بالضبط الجمركي للنقد الأجنبي، و7 محاضر لتهريب مشغولات ذهبية وفضية بقيمة 15 مليونا و647 ألف جنيه، إضافة إلى تحرير 6 محاضر تهريب بالمنطقة الحرة تبلغ قيمة مستحقاتها مليونا و265 ألف جنيه.