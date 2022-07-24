تكريما لفوزه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا.. ممر شرفي من لاعبي الأهلي للشناوي

الفجر الرياضي
الشناوي
الشناوي
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أقام لاعبو الأهلي والجونة ممرًا شرفيًا إلى محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر قبل انطلاق مباراة الفريقين على استاد السلام.

 

ممر شرفي من لاعبي الأهلي للشناوي

 

ويلاقي الأهلي ضيفه الجونة على استاد السلام في الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

 

وقبل انطلاق المباراة اصطف لاعبو الأهلي والجونة وأقاموا ممرًا شرفيًا بمناسبة فوز محمد الشناوي بجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا لعام 2022.

 

الجدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز خلف الزمالك المتصدر والوصيف بيراميدز.

محمد الشناوي افضل لاعب الدوري الممتاز النادي الأحمر الأهلي والجونة

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