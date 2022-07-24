المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تفتح باب القبول للراغبين في التقديم

تربعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، اليوم الأحد الموافق 24 يوليو 2022، على عرش قائمة الأكثر بحثا في جوجل تريند بالمملكة العربية السعودية.

وأعلنت إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة، عن فتح باب القبول الإلكتروني للأشخاص الراغبين في التقديم على برامج الكليات التقنية لمرحلة الدبلوم للجنسين (ذكور/إناث) ودبلوم المعاهد الصناعية الثانوية والعمارة والتشييد للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1444 هـ.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، في مصر وجميع أنحاء الوطن العربي، تفاصيل فتح باب القبول للراغبين في التقديم على برامج الكليات التقنية لمرحلة الدبلوم، من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهي على النحو التالي:-

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يعلن مواعيد التسجيل للفصل التدريبي الأول 1444 هـ

أوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عيد الردادي أن مواعيد التقديم التي بدأت اليوم وتستمر حتى تاريخ 29 ذوالحجة 1444 هـ للفترتين الصباحية والمسائية، ستكون عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

ماذا تعرف عن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؟

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني هي الجهة الحكومية المعنية بالتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية منذ عام 1400هـ/1980م، وتختص المؤسسة بتنمية الموارد البشرية الوطنية من خلال التدريب، بما يسهم في سد احتياجات سوق العمل من القوى البشرية منذ صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم المؤسسة بالقرار رقم م/30 وتاريخ 10 شعبان 1400هـ. وقد صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (‏268) وتاريخ 14 شعبان 1428هـ بإعادة تنظيمها، وتحديد مهامها وأهدافها.

وتقدم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني برامج التدريب التقني والمهني للذكور والإناث وفقًا لطلب سوق العمل الكمي والنوعي، حيث تقدم العديد من البرامج التدريبية في منشآتها التدريبية من كليات تقنية ومعاهد، وكذلك في معاهد الشركات الاستراتيجية، والكليات التقنية العالمية، بالإضافة إلى برامج تدريبية في منشآت التدريب الأهلي، وبرامج مساندة مجتمعية مرنة. ويصل العدد الإجمالي لمنشآت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 283 منشأة تغطي كافة أرجاء المملكة العربية السعودية.