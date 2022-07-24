سعر الدولار في نهاية تعاملات البنوك اليوم الأحد 24-7-2022

الاقتصاد
سعر الدولار
سعر الدولار
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استقر سعر الدولار اليوم في نهاية تعاملات البنوك العاملة في السوق المصري ليسجل  في البنك الأهلي المصري، 18.89 جنيه للشراء و18.95 جنيه للبيع، كما سجل أعلى سعر للدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي بنحو 18.94جنيه. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

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سعر الدولار اليوم الأحد 24-7-2022 بالبنوك العاملة في مصر

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الدولار يستقر.. أسعار العملات اليوم الأحد 24-7-2022 في البنوك

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سعر الدولار اليوم الأحد 24-7-2022 أمام الجنيه

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سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 24 يوليو 2022

سعر الدولار
 

وسجل سعر الدولار اليوم، في بنك مصر، 18.89 جنيه للشراء، ووصل سعر البيع إلى 18.95 جنيه، وسجل في البنك التجاري الدولي سعر 18.91 جنيه للشراء، 18.97 جنيه للبيع.

بينما سجل الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامى سعر 18.94 جنيه للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 18.97 جنيه، وسجل في البنك العربي الإفريقي سعر 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

أما بالنسبة لبنك الإسكندرية فسجل الدولار اليوم، سعر 18.87 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 18.97 جنيه.

 

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك (العربى الافريقى الدولى، أبوظبي التجاري، بلوم، المشرق، اتش اس بى سى HSBC، أبوظبى الأول FAB، الامارات دبي الوطني، قناة السويس، المصرف العربي الدولي، التنمية الصناعية ) نحو 18.87جنيه للشراء و18.97جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار فى بنوك (البركة، الكويت الوطني) نحو 18.86جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع.

 

أعلى سعر شراء الدولار

وتقدم بنوك مصرف أبوظبي الإسلامي ومصر إيران للتنمية، أعلى سعر شراء الدولار مسجلة 18.94جنيه.

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
18.87 جنيه للشراء.

18.98 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
18.89 جنيه للشراء.

18.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر
18.89 جنيه للشراء.

18.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
18.87 جنيه للشراء.

18.97 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
18.91 جنيه للشراء.

18.97 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.94 جنيه للشراء.

18.97 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم السبت 23-7-2022 في البنوك

ارتفعت اسعار الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات هذا الاسبوع بجميع البنوك المصرية، مواصلة مكاسبها منذ بداية الشهر الجاري؛ لتقترب من مستويات 19 جنيه بجميع البنوك.


وشهدت اسعار الدولار في تعاملات البنك المركزي ارتفاعات بقيمة 6 قروش لتصل في المتوسط إلى مستويات 18.88 جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع، بنهاية تعاملات الاسبوع، بعدما كانت قد سجلت نحو 18.82 جنيه للشراء، و18.90 جنيه للبيع.


 

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