سعر اليورو في البنوك اليوم الأحد 24-7-2022

استقر سعر اليورو أمام الجنيه المصرى في نهاية التعاملات بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 19.13 جنيه للشراء، و19.43 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 19.09 جنيه للشراء، و19.45 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 19.36 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك



سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

19.36 جنيه للشراء.

19.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.13 جنيه للشراء.

19.43 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

19.13 جنيه للشراء.

19.43 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.09 جنيه للشراء.

19.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

19.11 جنيه للشراء.



19.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.15 جنيه للشراء.

19.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.18 جنيه للشراء.

19.45 جنيه للبيع.



أسعار العملات العربية والأجنبية



استقرت أسعار العملات في مصر بالبنوك العاملة والصرافات أمام الجنيه المصري، حيث ثبت سعر كل من الدولار أمام الجنيه المصرى عند سعر 18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع، والريال السعودى أمام الجنيه عند سعر 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع، والدينار الكويتى مسجلًا 59.10 جنيه للشراء، و61.66 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم في مصر

استقر سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي عند 18.88 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري لدى البنك الأهلي 18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 18.94 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي "CIB"، نحو 18.91 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر

حافظ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك المركزي على مستواه عند 22.57 جنيه للشراء، و22.67 جنيه للبيع، وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك الأهلي 22.46 جنيه للشراء، و22.74 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم لدى بنك مصر 22.51 جنيه للشراء، و22.77 جنيه للبيع.

وعن سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم لدى البنك التجاري الدولي "CIB" سجل نحو 22.52 جنيه للشراء، و22.76 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

استقر سعر الريال السعودي اليوم في مصر خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم السبت 23 يوليو 2022 لدى البنك المركزي،وحافظ سعر الريال على مستواه لدى البنك المركزي عند 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع، كما سجل سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك الأهلي 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع، وجاء سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر نحو 5.02 جنيه للشراء و5.02 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم اليوم في مصر لدى البنك المركزي نحو 5.14 جنيه للشراء، و5.16 جنيه للبيع، فيما جاء سعره لدى البنك الأهلي المصري عند مستوى 5.13 جنيه للشراء، و5.15 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر نحو 5.15 جنيه للشراء، و5.16 جنيه للبيع.

ويتداول سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي بنحو 61.37 جنيه للشراء،و61.71 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم لدى البنك الأهلي نحو 59.10 جنيه للشراء، و61.66 جنيه للبيع.