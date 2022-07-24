نتيجة تنسيق رياض الاطفال بالرقم القومي 2023.. رابط سريع

يبحث عدد كبير من أولياء الأمور خلال الفترة الأخيرة، بطريقة غير مسبوقة، عن نتيجة تنسيق رياض الاطفال بالرقم القومي 2023، من أجل الالتحاق بها.

زادت عمليات البحث عن نتيجة تنسيق رياض الاطفال بالرقم القومي 2023، خاصة عقب إتاحة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إمكانية الاستعلام إلكترونيًا عبر موقع خصصته الوزارة لأولياء الأمور، لمعرفة المدرسة التي جرى قبول الطفل بها.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الاطفال بالرقم القومي 2023، وفق الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي جاءت كالتالي:-

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الاطفال بالرقم القومي 2023

يمكن لأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة قبول الأطفال في المرحلة التعليمية رياض الأطفال من خلال الموقع الذي خصصته وزارة التربية والتعليم، ويمكن الدخول عليه بشكل مباشر من خلال هذا الرابط (اضغط هنـــــــا).

الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الاطفال بالرقم القومي 2023

وتتضمن الخطوات الواجب اتباعها لمعرفة نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023، الآتي:

الدخول على الموقع الذي خصصته وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة رياض الأطفال 2023 والصف الأول الابتدائي، الكترونيًا (اضغط هنـــــــا).

كتابة الرقم القومي لولي الأمر.

كتابة كلمة السر الخاصة بحساب ولى الأمر

الضغط على تسجيل الدخول، وتظهر المدرسة التي جرى قبول الطفل بها.

الأوراق المطلوبة للتقديم لمرحلة رياض الأطفال 2023

بعد الاطلاع عن نتيجة قبول الطفل بالمدرسة، يقوم ولى الأمر بتجهيز بعض المستندات المطلوبة لتسليمها للمدرسة، وهي:

حافظة بلاستيكية تتضمن المستندات.

صور حديثة للطفل مقاس 4 في 6 بخلفية بيضاء «6 نسخ».

شهادة ميلاد مميكنة للطفل أصل وصورتين.

صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

ملف تقدم وحافظة أوراق والطوابع اللازمة.

بطاقة التأمين الصحي للطفل وعليها طوابع التأمين الصحي اللازمة.

ما يثبت محل سكن الطفل داخل المربع السكني للمدرسة.

المديريات التعليمية تشدد على منع جمع مبالغ أو تبرعات

وشددت جميع المديريات التعليمية في المحافظات على جميع المدارس بعدم جمع أي مبالغ أو تبرعات تكون خارج المصروفات لأى سبب وكذلك تحت أي مسمى.