رابط التقديم في الكلية التقنية 1444 واخر موعد للتسجيل وأهم الشروط

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الكلية التقنية
الكلية التقنية
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أعلنت الكلية التقنية في المملكة العربية السعودية، عن فتح باب القبول والتسجيل في الكلية لجميع الأقسام الموجودة وذلك لحملة شهادة الثانوية العامة والمعاهد الفنية. 

وأشار وكيل الكلية للطلاب الراغبين في الالتحاق ضرورة اختيار التخصص بكل دقة وإدخال البيانات حسب ميول ورغبات كل طالب. 

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، من خلال هذا التقرير، موعد التسجيل في الكلية التقنية والشروط المطلوبة ورابط التقديم، وهي على النحو التالي:-

موعد التسجيل في الكلية التقنية السعودية 1444

أعلنت بوابة القبول الموحد عن مواعيد التسجيل في الكلية التقنية، وأوضحت أن التسجيل يبدأ من يوم 22 / 11 / 1443 هـ ويستمر حتى يوم 18 / 12 / 1443 هـ.

ويبدأ لبرامج الدبلومات يوم 25/ 12/ 1443 وينتهي التسجيل في يوم 29/ 12/ 1443 هـ.

ويتم التقديم علي الكلية التقنية أونلاين عبر الإنترنت من خلال بوابة القبول الموحد، بينما أوضح وكيل الكلية لشؤون المتدربين بعض النقاط وهي:

القبول بالكلية في قسم تقنية الحاسب يكون في هذه التخصصات ( شبكات ودعم فني وأيضا أنظمة شبكات ).
القبول في قسم التقنية الميكانيكية سيكون في تخصص ( ميكانيكا السيارات).

القبول في قسم التقنية الكهربائية يكون في تخصص (قوي كهربائية).

القبول في قسم التقنية الإدارية يكون في تخصصات (إدارة مكتبية ومحاسبة وأيضا التسويق).

القبول في قسم تقنية السياحة والفندقة يكون في تخصصات (الفندقة والسفر والسياحة وأيضا خدمة الحج والعمرة).

القبول في قسم تقنية الغذاء والبيئة يكون في تخصص (الصحة والسلامة المهنية).

الشروط المطلوبة للتقديم في الكلية التقنية 1444

حددت الكلية التقنية 1444 عددا من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم وهي:

يشترط أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية.

يجب أن يكون المتقدم من حملة شهادة الثانوية العاملة أو خريجي ثانوية تحفيظ القرآن.

يجب أن لا يكون موظفا في القطاعات الحكومية أو الخاصة.

يشترط أن لا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا.

يجب أن لا يكون مفصولا من البرنامج التدريبي سابقا.

يشترط أن لا يكون المتقدم متخرج من البرنامج التدريبي أو مستمر فيه.

رابط التسجيل في الكلية التقنية 1444 

أعلنت الكلية التقنية في المملكة العربية السعودية، أنه يمكن التقديم من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني المخصص واتباع جميع تعليمات التسجيل، ويمكن زيارة الموقع من خلال الرابط التالي (اضغط هنـــــــا). 

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