مكاسب قوية للأسهم العالمية خلال أسبوع مع إعلان أرباح الشركات

ارتفعت مؤشرات أسواق الأسهم العالمية خلال تداولات الأسبوع الماضي، بالتزامن مع إعلان الشركات عن أرباح قوية في النصف الأول من العام الجاري.

ووفقًا لبيانات الأسواق، صعدت مؤشرات بورصة وول ستريت الأمريكية مع نمو مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" القياسي خلال الأسبوع بنسبة 2.5% رابحًا 98.5 نقطة ليغلق عند 3961.63 نقطة، فيما زاد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 611 نقطة أو ما نسبته 2% ليقفل عند 31899.29 نقطة، وصعد مؤشر "ناسداك"، الذي يغلب عليه أسهم التكنولوجيا بنحو 3.3% تعادل 381.7 نقطة بالغًا مستوى 11834.11 نقطة.

وعلى صعيد الأسواق الأوروبية، زاد مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 2.9% توازي 11.9 نقطة ليصل إلى 425.7 نقطة، وصعد مؤشر "يورو ستوكس 50" بنحو 3.4% ليبلغ مستوي 3596.49 نقطة بمكاسب ناهزت 119.3 نقطة.

وارتفع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 1.6% رابحًا 117.4 نقطة ليغلق عند 7276.37 نقطة، وربح مؤشر "داكس" الألماني أكثر من 388 نقطة أو ما نسبته 3% ليغلق عند 13253.68 نقطة، في حين زاد مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 3% تعادل 180.8 ليقفل عند 6216.82 نقطة.

وصعدت الأسواق الآسيوية مع ارتفاع مؤشر نيكاي القياسي الياباني في بورصة طوكيو للأوراق المالية خلال الأسبوع بنسبة 4.2% أو ما يعادل 1126.2 نقطة ليغلق عند 27914.66 نقطة، بينما زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنسبة 3.4% توازي 63.47 نقطة بالغًا مستوى 1955.97 نقطة.

وزاد مؤشر هانج سينج الصيني بنسبة 1.5% تعادل 311.42 ليغلق عند 27914.66 نقطة، فيما صعد مؤشر "إي إس آي" المركب في بورصة شنغهاي بنسبة 1.3% توازي 41.9 ليقفل عند 3269.97 نقطة، وربح مؤشر بورصة بومباي سينكس نحو 2311 نقطة أو ما نسبته 4.3% ليصل إلى 56072.23 نقطة.

أسعار الذهب تحقق أول مكاسب أسبوعية منذ 6 أسابيع

وحقق الذهب أول مكاسب أسبوعية له منذ 6 أسابيع، حيث أدى التراجع في عوائد سندات الخزانة الأميركية وتراجع الدولار إلى تعزيز جاذبية السبائك التي لا تدر عائدات باعتبارها ملاذًا آمنًا مع استمرار المخاطر الاقتصادية.

في جلسة الجمعة، ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.29% إلى 1723.34 دولارًا للأونصة، وحقق مكاسب أسبوعية بلغت نحو 1%، بعد انتعاش قوي من أدنى مستوى في أكثر من عام واحد عند 1680.25 دولارًا يوم الخميس.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب على ارتفاع 0.8% إلى 1727.4 دولار.

كان الانتعاش مدعومًا بتراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات.

حقق مؤشر الدولار، وهو أيضًا ملاذ آمن منافس، أول انخفاض أسبوعي له في أربعة أسابيع، حيث خففت البيانات الأميركية المخيبة للآمال التوقعات بقيام مجلس الاحتياطي الفدرالي برفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع السياسة الذي عقد في 26-27 يوليو.

في الأسواق الفعلية، ارتفع الطلب في بعض المراكز الآسيوية هذا الأسبوع حيث اجتذبت الأسعار الضعيفة المشترين، مما سمح للتجار في الهند بتضييق الخصومات.

على صعيد المعادن الأخرى، تراجعت الفضة الفورية بنسبة 1.65% عند 18.52 دولارًا للأونصة، لتحقق ثامن انخفاض أسبوعي على التوالي.

بينما ارتفع البلاديوم 5.69% إلى 2000.35 دولار وحقق مكاسب بنحو 9% على الصعيد الأسبوعي.

وقلصت أسعار الدولار خسائرها الأسبوعية بعد بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة، وتراجع اليورو بعد ارتفاعه لأعلى مستوى في أكثر من أسبوعين الخميس 21 يوليو تموز عندما رفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الإقراض في أول رفع للفائدة منذ 2011.

وقفز مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية، 0.35% إلى 106.98 في أعقاب انخفاض 0.36% الخميس.

لكن على مستوى أسبوعي ظل منخفضًا 0.95% وهو أكبر تراجع منذ 29 مايو أيار وأول انخفاض أسبوعي منذ 4 أسابيع.

وتراجع اليورو 0.44% إلى 1.0187 دولار متراجعًا أكثر عن المستوى المسجل الخميس 21 يوليو تموز عند 1.0279 دولار في أعقاب رفع أكبر من المتوقع للفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي.

واتجه الين الياباني نحو أول ارتفاع أسبوعي منذ نهاية مايو أيار وإن قلل تعافي الدولار مكاسبه.

وارتفع الدولار 0.43% إلى 137.925 ين بعد تراجعه 0.67%مساء مبتعدًا أكثر عن أعلى مستوى في 24 عامًا عند 139.38 ين، الذي وصل إليه الأسبوع الماضي.

وبالنسبة لبقية العملات، تراجع الجنيه الإسترليني 0.35% إلى 1.1962 دولار ليقلص مكاسبه خلال الأسبوع إلى 0.8%، لكنه يظل عند أعلى مستوى منذ نهاية مايو أيار.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.47% إلى 0.69035 دولار وارتفع على مستوى أسبوعي 1.63%، لكن ذلك يظل أفضل أداء له منذ 20 مايو أيار.