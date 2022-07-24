بعد نحر الشواطئ.. وزيرة البيئة: مخاوف بشأن الساحل الشمالي لهذا السبب

ظهرت أزمة نحر الشواطئ بمنطقة الساحل الشمالي على السطح، لتتصدر المشهدين البيئي والإعلامي معا، لاىسيما في ظل وجود مخاوف من تفاقم الوضع.

وفي هذا الصدد قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن هناك عودة نوعية مياه البحر لطبيعتها والوضع البيئي بالمنطقة الشاطئية لقرية مراسي والقرى المجاورة بالساحل الشمالي، وتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات.

حماية الشواطئ تتابع كل الأعمال التي تتم في البحر

وأضافت وزيرة البيئة خلال مداخلة هاتفية لأحد البرامج التلفزيونية، أن حماية الشواطئ تتابع كل الأعمال التي تتم في البحر، وتم التنسيق بين وزارتي البيئة والري، والمسئولين بقرى مراسي وستيلا والدبلوماسيين.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن التكريك في المنطقة بدأ في العام الماضي ولكن لم يكن بهذا المستوى، وتم معاينة المنطقة الشاطئية لقرية مراسي خلال 4 أيام، ولدينا مخاوف من ارتفاع منسوب سطح البحر.





وفي وقت سابق، أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تعليمات بتشكيل لجنة عاجلة ومتخصصة من فرع جهاز شئون البيئة بالإسكندرية، والإدارة المركزية للمحميات الشمالية لمعاينة المنطقة الشاطئية لقرية مراسي والقرى المجاورة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

