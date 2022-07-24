تردد قناة اون تايم سبورت 2022 الناقلة لمباريات الدوري المصري On Time Sports HD

تردد قناة اون تايم سبورت On Time Sports HD ، يعتبر من أكثر الكلمات بحثا من قبل الجماهير عشاق ومحبي الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، وذلك لمشاهدة جميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، تردد قناة اون تايم سبورت On Time Sports HD الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، وهي على النحو التالي:-

تردد قناة اون تايم سبورت On Time Sports HD

وبدأ الملايين من المصريين وجميع مشجعي الأهلي والزمالك في جميع دول الوطن العربي، البحث عن تردد قناة اون تايم سبورت الجديد ON Time Sports HD على القمر الصناعي النايل سات، والتردد هو:

تردد قناة اون تايم سبورت 1

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11861.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

الجودة: HD.

تردد قناة اون تايم سبورت 2

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 10853.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الإستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة اون تايم سبورت 3

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12303.

الإستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة:HD.

قناة اون تايم سبورت On Time Sports HD

أصبحت قناة اون تايم سبورت ON Time Sports من أقوى القنوات الفضائية المصرية المتخصصة في الرياضة، حيث أنها تمكنت أن تحقق نجاحا باهرا في وقت قصير، وأصبح لديها العديد من المتابعين في جميع أنحاء الوطن العربي.

ومنذ أن تم إطلاق قناة اون تايم سبورت عام 2019 والجميع بدأ بمتابعة البرامج الرياضية والاستديوهات التحليلية التي تقدمها، أهم البرامج هي:

مساء أون تايم يقدمه الإعلامي مدحت شلبي.

برنامج ملعب أون تايم يقدمه الإعلامي سيف زاهر.

ملاعب الأبطال يقدمه إبراهيم المزين.

برنامج أخبار أون تايم.

صباح أون تايم يقدمه الإعلامي محمد غانم وأميرة جمال.

طريقة ضبط إرسال تردد قناة اون تايم سبورت

يمكنك استقبال تردد قناة اون تايم سبورت على جهازك الريسفير بالخطوات التالية:

قم بتشغيل جهازك الريسيفر.

ثم الضغط على القائمة MENU.

قم بالنقر على خيارات Options.

بعد ذلك قم بالضغط على التثبيت Installation، ثم النقر على التثبيت اليدوي Manual Installation.

قم بتحديد القمر الصناعي وإدخال بيانات القناة (التردد، معامل تصحيح الخطأ، معدل الترميز).

ثم الضغط على بحث.

انتظر حتى ينتهي البحث ثم الضغط على حفظ.