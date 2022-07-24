أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 25-7-2022

استقرت أسعار الذهب فى مصر، في مستهل تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين، بعد أن حقق المعدن الأصفر مكاسب أسبوعية، متأثرا بحجم العرض والطلب بالسوق المحلية، بعد حالة التذبذب العالمية التي أدت بسوق الذهب لأول مرة منذ عام لأدنى مستوى لها الخميس الماضي.

اسعار الذهب في مصر



سعر الذهب عيار 21: 988 جنيها

سعر الذهب عيار 24: 1126 جنيها

سعر الذهب عيار 18: 874 جنيها

سعر الذهب عيار 14: 660 جنيها

سعر الجنيه الذهب 7904 جنيها

مؤثرات اسعار الذهب في السوق المحلي



هناك مؤثران كبيران على اسعار الذهب في السوق المحلي، وهما أسعار الذهب في البورصات العالمية بالإضافة إلى أسعار الدولار في السوق المحلى والعالمي ونستعرضهم فيما يلي:

اسعار الذهب عالميا



حقق الذهب أول مكاسب أسبوعية له منذ 6 أسابيع، حيث أدى التراجع في عوائد سندات الخزانة الأميركية وتراجع الدولار إلى تعزيز جاذبية السبائك التي لا تدر عائدات باعتبارها ملاذًا آمنًا مع استمرار المخاطر الاقتصادية.

في جلسة الجمعة، ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.29% إلى 1723.34 دولارًا للأونصة، وحقق مكاسب أسبوعية بلغت نحو 1%، بعد انتعاش قوي من أدنى مستوى في أكثر من عام واحد عند 1680.25 دولارًا يوم الخميس.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب على ارتفاع 0.8% إلى 1727.4 دولار.

كان الانتعاش مدعومًا بتراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات.

حقق مؤشر الدولار، وهو أيضًا ملاذ آمن منافس، أول انخفاض أسبوعي له في أربعة أسابيع، حيث خففت البيانات الأميركية المخيبة للآمال التوقعات بقيام مجلس الاحتياطي الفدرالي برفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع السياسة الذي عقد في 26-27 يوليو.

في الأسواق الفعلية، ارتفع الطلب في بعض المراكز الآسيوية هذا الأسبوع حيث اجتذبت الأسعار الضعيفة المشترين، مما سمح للتجار في الهند بتضييق الخصومات.

على صعيد المعادن الأخرى، تراجعت الفضة الفورية بنسبة 1.65% عند 18.52 دولارًا للأونصة، لتحقق ثامن انخفاض أسبوعي على التوالي.

بينما ارتفع البلاديوم 5.69% إلى 2000.35 دولار وحقق مكاسب بنحو 9% على الصعيد الأسبوعي.

وقلصت أسعار الدولار خسائرها الأسبوعية بعد بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة، وتراجع اليورو بعد ارتفاعه لأعلى مستوى في أكثر من أسبوعين الخميس 21 يوليو تموز عندما رفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الإقراض في أول رفع للفائدة منذ 2011.

وقفز مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية، 0.35% إلى 106.98 في أعقاب انخفاض 0.36% الخميس.

لكن على مستوى أسبوعي ظل منخفضًا 0.95% وهو أكبر تراجع منذ 29 مايو أيار وأول انخفاض أسبوعي منذ 4 أسابيع.

وتراجع اليورو 0.44% إلى 1.0187 دولار متراجعًا أكثر عن المستوى المسجل الخميس 21 يوليو تموز عند 1.0279 دولار في أعقاب رفع أكبر من المتوقع للفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي.

واتجه الين الياباني نحو أول ارتفاع أسبوعي منذ نهاية مايو أيار وإن قلل تعافي الدولار مكاسبه.

وارتفع الدولار 0.43% إلى 137.925 ين بعد تراجعه 0.67%مساء مبتعدًا أكثر عن أعلى مستوى في 24 عامًا عند 139.38 ين، الذي وصل إليه الأسبوع الماضي.

وبالنسبة لبقية العملات، تراجع الجنيه الإسترليني 0.35% إلى 1.1962 دولار ليقلص مكاسبه خلال الأسبوع إلى 0.8%، لكنه يظل عند أعلى مستوى منذ نهاية مايو أيار.

سعر مصنعية الذهب:

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.