تنسيق الثانوية العامة 2022.. اختبارات القدرات لـ "إعلام المنوفية"

يبدأ اليوم الاثنين 25 يوليو، فتح موقع التنسيق الالكترونى لتلقى طلبات الحجز لاختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بعدد من الكليات، شرط رئيس للقبول بالكلية. وتأتى كليات الإعلام من أكثر الكليات التي يرغب طلاب الثانوية العامة فى الالتحاق بها، ومنها كلية الإعلام بجامعة المنوفية، تلك الكلية الوليدة فى إقليم وسط الدلتا.

اختبارات القدرات لكلية الإعلام جامعة المنوفية 2022



لمتابعة الاختبارات كان لنا اللقاء بالدكتور السيد السعيد وكيل كلية الإعلام بجامعة المنوفية والذى أوضح جوانب مهمة تساعد طلاب الثانوية العامة لاجتياز الاختبارات وتحقيق حلمهم بالالتحاق بالكلية، إلى جانب معرفتهم بالأوراق المطلوبة وكيفية أداء الاختبار لكونهم يأتون من محافظات متنوعة وبالتالى عليهم الاستعداد بكل الأوراق والمتطلبات قبل يوم الاختبار.

أشار السعيد إلى التوزيع الجغرافى للمحافظات المقرر عقد اختبارات طلابها من الثانوية العامة داخل كلية الإعلام جامعة المنوفية بشبين الكوم وهى: المنوفية، الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، الدقهلية، البحيرة، القليوبية وتشمل فقط بنها وكفر شكر وطوخ وقها.

إجراءات حجز الطالب قدرات كلية الإعلام فى الآتى:

1. يتم حجز اختبار القدرات الكترونيا فقط عبر الموقع الإلكترونى للتنسيق وليس بالتعامل المباشر مع الكليات، حيث يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg ويتم تسجيل البيانات المطلوبة على الشاشة، بإدخال بيانات الرقم القومي للطالب ورقم الجلوس بالثانوية العامة، وبعد ادخال البيانات المطلوبة تظهر للطالب كل بياناته فى استمارة محدد بها موعد ومكان وتوقيت الاختبار، وهنا على الطالب طبع هذا الايصال (استمارة الحجز) ويكون ضمن الأوراق المقدمة يوم الاختبار.

2. يلتزم الطالب بالحضور لمقر كلية الإعلام جامعة المنوفية بشبين الكوم فى نفس الموعد المحدد له باستمارة الحجز التي طبعها من موقع التنسيق، ويكون متواجدا قبل بدء الاختبار بساعة كاملة على الأقل ليتأكد من انجاز أوراقه المطلوبة، وقد تحددت الأوراق المطلوبة ولا بد أن يحضرها الطالب ويقدمها يوم الاختبار وهى (أصل بطاقة رقم الجلوس في الثانوية العامة وصورة منه - صورة شخصية - بطاقة الرقم القومي وصورة منها - ايصال الحجز لموعد الامتحان من موقع التنسيق - رسوم الاختبار 450 جنيها).

3. بعد استلام الأوراق المطلوبة من الطالب والتأكد من صحتها ومراجعتها يتم تحديد رقم للطالب وفقا للكشوف المرسلة من موقع التنسيق الالكترونى بموعد الحجز، ويؤدى الطالب امتحانه داخل مدرجات جامعة المنوفية، وستتوافر لجنة تنظيم كاملة لإرشاد الطلاب من دخولهم بوابة الجامعة حتى انتهاء الاختبارات يوميا.

اختبارات القدرات لكلية الإعلام جامعة المنوفية 2022



4. يرجى من الطلاب إحضار قلم رصاص وممحاه وأكثر من قلم احتياطى لأن الاجابة تكون بالقلم الرصاص، وأنصح الطلاب بالتظليل الكامل للدائرة فى شيت الاجابة وليس وضع شرطة أو نقطة أو تظليل نصف الدائرة، فهذا يؤثر سلبا على درجات الطالب. كما يجب أن يكون مع الطالب فى لجنة الاختبار بطاقته الشخصية ورقم جلوس الثانوية العامة ليكتبها فى شيت الاجابة، وألفت نظر طلابنا بالتركيز فى كتابة البيانات الشخصية من 14 رقم البطاقة الشخصية وتظليلها كاملة، وكتابة رقم جلوس الثانوية العامة، والاسم كاملا، ورقم الاختبار فى النموذج أماك لكون اللجنة بها أكثر من نموذج يختلف عن الآخر.

5. محتوى الاختبارات لكليات الإعلام حددته اللجنة العليا للقدرات بالمجلس الأعلى للجامعات هذا العام بتوجه الاختبارات لقياس قدرة الطالب فى مجالات أساسية أربعة هى: المعلومات العامة وهى حصيلة دراسة الطالب فى سنوات دراسته السابقة فى الجغرافيا والتاريخ ووالآدب والأحداث الجارية والأعمال الأدبية والعلماء والكتاب البارزين، كذلك معلومات إعلامية من مسميات الصحف ووسائل الإعلام فى مصر والعالم والأعمال الدرامية والسينمائية والمخرجين والمنتجين والممثلين، وكذلك وسائل الإعلام الإلكترونى وتنوع شبكات التواصل الاجتماعى وأسماء الشخصيات الإعلامية المشهورة وعدد كليات الإعلام فى مصر وتاريخ انشاء الوسائل الإعلامية فى مصر وأشهر الوكالات والشركات الإعلامية المالكة لوسائل الإعلام فى مصر الآن.. وغيرها من هذا النمط. كما تشمل الاختبارات فى الجزء الثانى مقاييس لشخصية الطالب النفسية والإجتماعية ومدى ثقته بنفسه، ووجه الدكتور السيد السعيد نصحه للطالب بالاجابة بما ينطبق على شخصيته ويكون على هدوء وثقة بالنفس عند الاجابة ليحقق أعلى نسبة من الاجابات الصحيحة.

وأشار السعيد إلى الجزء الثالث وهو قواعد اللغة الانجليزية وهى عادة لا تخرج عن القواعد التى درسها الطالب فى مرحلته السابقة من مقرر اللغة الانجليزية.

6. يشمل الاختبار 60 سؤال بنظام البابل شيت ( منها 20 سؤال فى جزء أسئلة اختيار اجابة واحدة من متعدد + 40 سؤال أسئلة الصواب والخطأ)،، وكل سؤال بدرجة واحدة، وبالتالي 60 سؤال بقيمة 60 درجة، ويعتبر الطالب ناجحا لو أجاب بشكل صحيح على 36 سؤال من إجمالي 60 سؤال. أى يحتاج الطالب لكي يكون ناجحا بالحصول على 60% من إجمالي درجات الامتحان.

مواعيد اختبارات القدرات لكلية الإعلام جامعة المنوفية 2022



7. زمن الاختبار تحدد هذا العام من المجلس الأعلى للجامعات بساعة واحدة فقط، وعلى الطلاب الحضور مبكرا لإنهاء أوراقهم، ومن المقرر بدء الاختبار فى العاشرة صباحا، على أن يتواجد الطالب قبل الموعد بساعة على الأقل، ولا يحق لأى طالب نهائيا الدخول بعد الموعد المقرر لبدء الامتحان.

8. يؤدى الطالب الاختبار مرة واحدة فقط،،، فالطالب الذى لم يوفق بالاختبار لا يحق له الاختبار فى أي كلية أخرى للإعلام للالتزام بالتوزيع الجغرافى أو إعادة الاختبار مرة أخرى بكلية الإعلام جامعة المنوفية.

9. لمن تخلف عن اليوم المحدد له باستمارة الحجز لأداء الاختبار داخل كلية الإعلام جامعة المنوفية لظرف عارض يحق له الاختبار فى أى يوم لاحق ليوم الاختبار الأساسي ووفق ما يحدد من الكلية لأيام التخلفات.

10. ممنوع على الطلاب الحضور بالتليفون المحمول أو أية أجهزة إلكترونية آخرى والدخول بها إلى قاعة الاختبارات، ويعتبر الطالب غير لائق إذا وجد معه تليفون محمول، حتى وإن كان مغلقًا، أو أية أجهزة إلكترونية أخرى، ويرجى إحضار جميع المستلزمات الوقائية من كمامات وكحول؛ لضمان سلامة الطالب ووقايته من أية فيروسات، ويلتزم الطالب بارتداء الكمامة أثناء الاختبارات وتواجده بالمبنى.

11. محتوى نماذج الاختبارات سرية تماما وفق ما يرسل من اللجنة العليا بالمجلس الأعلى للجامعات، ولا تتدخل الكلية فى محتوى الاختبار ومسار نتيجته، وتتم وفق منظومة الكترونية كاملة وحتى اعلان النتيجة، ولا يتدخل العنصر البشرى فى تصحيحها أو التعامل معها، وبالتالى لا مجال نهائيا لأى وساطة فى الأمر من أى شخص أو جهة من داخل أو خارج الجامعة.

وفى نهاية اللقاء قدم الدكتور السيد السعيد نصائحه للطلاب وشدد على ضرورة أن يكون الطالب هادئا وعلى ثقة بنفسه لطبيعة الاختبارات التي تقيس القدرات وشخصية الطالب، وأن يهتم فور دخوله لجنة الاختبار بتسجيل بياناته بشكل صحيح بشيت الإجابة وتدوين الرقم القومى 14 رقم والبيانات الشخصية الأخرى، وأن يهتم بتظليل الدائرة كاملة، وأن يركز فى الأجزاء بوقة الأسئلة مع توافقها بشيت الاجابة، حيث أشار إلى أن أغلب من لم يوفق فى الأعوام السابقة كان بسبب ضعف وعى الطالب بالعناصر المذكورة سابقا وبجانب الخلط بين الأسئلة ووضع الإجابات فى شيت الاجابة فى ترقيم الأسئلة بشكل مختلف فى التسلسل. لذا على الطالب مراعاة ترتيب عدد الأسئلة مع ترتيب شيت الاجابة. وكل تمنياتنا لطلابنا بالتوفيق والنجاح والالتحاق بما يحبون دراسته ويحقق طموحاتهم ويجبر خواطرهم، وإن شاء الله كل التهنئة لأسر الطلاب وكل قاصدى جامعة المنوفية وكلية الإعلام.