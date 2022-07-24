أسعار الدولار في البنوك اليوم الإثنين 25-7-2022

استقرت أسعار الدولار اليوم في بداية تعاملات البنوك اليوم الإثنين، ليسجل في البنك الأهلي المصري، 18.89 جنيه للشراء و18.95 جنيه للبيع، كما سجل أعلى سعر للدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي بنحو 18.94جنيه. وجاءت الأسعار على النحو التالي:



أسعار الدولار





وسجل سعر الدولار اليوم، في بنك مصر، 18.89 جنيه للشراء، ووصل سعر البيع إلى 18.95 جنيه، وسجل في البنك التجاري الدولي سعر 18.91 جنيه للشراء، 18.97 جنيه للبيع.

بينما سجل الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامى سعر 18.94 جنيه للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 18.97 جنيه، وسجل في البنك العربي الإفريقي سعر 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

أما بالنسبة لبنك الإسكندرية فسجل الدولار اليوم، سعر 18.87 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 18.97 جنيه.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك (العربى الافريقى الدولى، أبوظبي التجاري، بلوم، المشرق، اتش اس بى سى HSBC، أبوظبى الأول FAB، الامارات دبي الوطني، قناة السويس، المصرف العربي الدولي، التنمية الصناعية ) نحو 18.87جنيه للشراء و18.97جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار فى بنوك (البركة، الكويت الوطني) نحو 18.86جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء الدولار

وتقدم بنوك مصرف أبوظبي الإسلامي ومصر إيران للتنمية، أعلى سعر شراء الدولار مسجلة 18.94جنيه.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

18.87 جنيه للشراء.

18.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

18.89 جنيه للشراء.

18.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

18.89 جنيه للشراء.

18.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

18.87 جنيه للشراء.

18.97 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

18.91 جنيه للشراء.

18.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.94 جنيه للشراء.

18.97 جنيه للبيع.

أسعار الدولار عالميًا:

قلصت أسعار الدولار خسائرها الأسبوعية بعد بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة، وتراجع اليورو بعد ارتفاعه لأعلى مستوى في أكثر من أسبوعين الخميس 21 يوليو تموز عندما رفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الإقراض في أول رفع للفائدة منذ 2011.

وقفز مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية، 0.35% إلى 106.98 في أعقاب انخفاض 0.36% الخميس.

لكن على مستوى أسبوعي ظل منخفضًا 0.95% وهو أكبر تراجع منذ 29 مايو أيار وأول انخفاض أسبوعي منذ 4 أسابيع.

وتراجع اليورو 0.44% إلى 1.0187 دولار متراجعًا أكثر عن المستوى المسجل الخميس 21 يوليو تموز عند 1.0279 دولار في أعقاب رفع أكبر من المتوقع للفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي.

واتجه الين الياباني نحو أول ارتفاع أسبوعي منذ نهاية مايو أيار وإن قلل تعافي الدولار مكاسبه.

وارتفع الدولار 0.43% إلى 137.925 ين بعد تراجعه 0.67%مساء مبتعدًا أكثر عن أعلى مستوى في 24 عامًا عند 139.38 ين، الذي وصل إليه الأسبوع الماضي.

وبالنسبة لبقية العملات، تراجع الجنيه الإسترليني 0.35% إلى 1.1962 دولار ليقلص مكاسبه خلال الأسبوع إلى 0.8%، لكنه يظل عند أعلى مستوى منذ نهاية مايو أيار.



وانخفض الدولار الأسترالي 0.47% إلى 0.69035 دولار وارتفع على مستوى أسبوعي 1.63%، لكن ذلك يظل أفضل أداء له منذ 20 مايو أيار.