بعد المطالبة ببث إعدام قاتل طالبة المنصورة.. اعرف أشهر الإعدامات على الهواء

أمرت محكمة جنايات المنصورة بإعدام محمد عادل قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، وضمنت حيثيات الحكم إعدام المتهم بقتل نيرة أشرف، طلب بتعديل تشريعي يتيح إذاعة تنفيذ الإعدام، ليكون ذلك رادعًا للجميع، وأعاد المطلب إلى الأذهان القضايا التي نفذ فيها الإعدام على الهواء مباشرةً، والتي من أبرزها أحد القضايا التي وقعت أحداثها في تسعينيات القرن الماضي.

ويستعرض موقع الفجر أشهر الإعدامات التي تم بثها في مصر كالتالي:

الحكم الأبرز

الحكم الأبرز الذى أذيع على الهواء مباشرةً، هو حكم إعدام المتهمين بقتل مهندسة وأبنائها.

صوره التلفزيون المصري الذى رافق المحكوم عليهم حتى الممر المؤدى إلى غرفة الإعدام وأذاع مشاهد توثيقهم وتلقينهم الشهادة على يد شيخ من الأزهر الشريف، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل الحالي وكان حينها بدرجة رئيس نيابة بمكتب النائب العام، والذي حرر محضرا بأقوال المتهمين وبتنفيذ الحكم.

قضية مقتل المهندسة وابنائها بدأت تفاصيلها حينما استعان زوج المجنى عليها

بالمتهمين لدهان الشقة، ولكن حينما شاهد المتهمين المشغولات الذهبية فى يد الزوجة المجنى عليها، قرروا سرقتها؛ وبالفعل يوم الجريمة راقبوا المنزل، وبعد تأكدهم من عدم وجود الزوج، طرقوا الباب، ففتحت لهم الزوجة، وأوهموها برغبتهم فى رفع مقاسات الحوائط، وحينما اطمئنت لهم، هجموا عليها وخنقوها وطعنوها بمطواة هي وطفليها؛ وسرقوا مشغولاتها الذهبية ولاذوا بالفرار.

تم القبض بعد ذلك على المتهمين وأحيلوا للنيابة التي بشرت التحقيقات معهم وأحالتهم لمحكمة جنايات القاهرة، التي أصدرت ضدهم حكم بالإعدام شنقًا، وتم تأييد الحكم من قبل محكمة النقض، وتم تنفيذ الحكم بتاريخ 14 أبريل 1998 بعد تصدّيق رئيس الجمهورية عليه.

اقرأ أيضا: أول تعليق لـ "حقوق الإنسان" حول تنفيذ حكم إعدام قاتل طالبة المنصورة على الهواء (فيديو)

إعدام عشماوي هشام على الهواء