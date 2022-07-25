عاجل.. أحمد يحيى يعلن التراجع عن قرار الاعتزال

أعلن أحمد يحى حارس مرمى الاتحاد السكندري تراجعه عن قرار الاعتزال بعد الفترة القصيرة الماضية التي تعرض فيها لضغوط نفسية قاسية.

أحمد يحيى يعلن التراجع عن قرار الاعتزال

وكتب أحمد يحيى عبر حسابه على “فيس بوك” اليوم: “تعبيرًا عن شكري وتقديري إلي جمهور الكرة المصرية بكافة انتمائاتهم بصفة‎ عامة، والسيد الأستاذ/ محمد مصيلحى رئيس نادى الإتحاد السكندري ومجلس ادارته المحترمين وجمهور نادي الإتحاد السكندري العريق بصفة خاصة علي الدعم والمساندة المستمرة خلال الفترة الأخيرة”.



‎وواصل: "وتقديرًا واحترامًا لأراء معظم السادة الرياضيين وزملائي اللاعبيين والجماهير المخلصة والأصدقاء المقربين لي وعائلتي الحبيبة، اللذين قاموا بنصيحتي وتوجيهي بإعادة النظر في قراري باعتزال كرةالقدم خلال الفترة الحالية.



وتابع: "فقد قررت التراجع عن قراري بالاعتزال، وعدم التسرع في اتخاذ هذا القرار في ظل الظروف النفسية العصيبة التي مررت بها.



واختتم: “وأنتهز هذه الفرصه لأعرب لكم جميعًا عن فائق التقدير والمحبه والشكر لكل من ترحم على أخى المغفور له بأذن الله سعيد يحيى، سائلًا الله لكم مزيدًا من العون والتوفيق”.

من جانبه، كشف الكابتن أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى سيراميكا، كواليس ما دار بينه وبين اللاعب أحمد يحيى حارس الاتحاد، قبل الهجوم عليه من الجماهير، قائلًا: "بدأ حواري مع أحمد يحيى قبل بداية المباراة مع مرحلة التسخين قبل المباراة وكنت ذاهب إليه أعزيه، وكان متمسكًا باللعب بسبب غياب عبد المنصف عن التشكيلة".

لم يرتكب أخطاء كارثية

وأوضح الكابتن أحمد ناجي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم الجمعة، أن الحارس أحمد يحيى جيدًا جدًا على المستوى الإنساني، وهو حارس مميز وعلاقته بكل من حوله جميلة وعائلته بها أشخاص مميزين، مؤكدًا أنه لم يرتكب أخطاء كارثية تستدعي هذا الهجوم خلال المباراة.

انهيار اللاعب أحمد يحيى

وتابع: "حسيت أن في حاجة مش طبيعية في المدرج وكأنها مترتبة، والواقعة فيها تجني على شخص شاب، وأتمنى من رئيس نادي الاتحاد يجيب حق أحمد يحيى، والولد كان منهار وبيؤكد أنه هيعتزل اللعب نهائيا، والموقف الذى تعرض له أحمد صعب جدا بسبب فقدان شقيقه والعلاقة بينه وبين شقيقه المتوفى كانت قوية جدا".

