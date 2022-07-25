بث إعدام قاتل طالبة المنصورة؟.. اعرف رأي الطب النفسي

يستعرض موقع الفجر أي الطب النفسي في المطالبة بإذاعة إعدام محمد عادل قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف.

يسبب صدمة نفسية

وقال الدكتور محمد المهدي، استشاري الطب النفسي، إن إذاعة حكم الإعدام على الهواء سيسبب حالة من الصدمة النفسية للمواطنين، خاصة إذا تم إذاعة حكم الإعدام ولحظة الإعدام نفسها، لأن الشعب المصري غير معتاد على مثل هذه المشاهد.

وأضاف «المهدي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «النهار»، أن تاجر مخدرات في حادث شهير بنادي الصيد شجع مئات الشباب على الإدمان، وبعد القبض عليه تم الحكم بإعدامه، والبعض وقتها طالب بإعدامه أمام نادي الصيد.

قانونا.. هل يجوز إذاعة إعدام قاتل طالبة المنصورة على الهواء؟

خيمة لتنفيذ الإعدام

وتابع: «في الفترة دي تم استشارة علماء نفس واجتماع، وتم الانتهاء إلى أنه من الممكن أن نصنع خيمة أمام النادي وينفذ حكم الإعدام فيها، بحيث يعرف الناس أن هنا ينفذ حكم إعدام، ولكن لا يرونه بأعينهم، أو من الممكن أن تنقل مشاهد ما ما قبل تنفيذ الإعدام».

وأكد المهدي أن الردع العام مهم جدًا، خاصة في الجرائم البشعة، والردع العام هو المقصود من إذاعة أجزاء من توقيع العقاب على القاتل.

ووجهت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الرابعة، بمحافظة الدقهلية، رسالة إلى المشرّع بخصوص تنفيذ حكم الإعدام في المتهم محمد عادل قاتل نيرة أشرف، إذ طالبت بأن يكون التنفيذ على الهواء مباشرة، وذلك ضمن حيثيات المحكمة التي أودعتها بعد صدور حكمها.

وارتكب محمد عادل جريمته في 20 أبريل 2022، بعدما ترصد للمجني عليها وهي متوجهة لأداء امتحان نهاية العام وذبحها قبل أن تدخل جامعة المنصورة أمام أعين المارة.