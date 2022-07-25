شاهد.. مسلسل المؤسس عثمان عبر التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية

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قناة الفجر الجزائرية
قناة الفجر الجزائرية
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الدراما التركية ومسلسلاتها أصبحت تتصدر اهتمام الكثيرين في تركيا وخارجها خاصة في العالم العربي، ويعتبر المسلسل التركي الشهير المؤسس عثمان من أكثر المسلسلات التي يبحث عشاق الدراما التركية عن القنوات التي تبثه باستمرار لذلك تتزايد مؤشرات البحث في موقع “جوجل” على التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية 2022 التي تعرض المسلسل.

‎تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2022

وحقق المسلسل شعبية كبيرة، وتدور أحداثه حول تأسيس الدولة العثمانية، والحروب التي خاضها السلطان العثماني عثمان أرطغرل، ويتساءل العديد من محبي المسلسل عن ‎تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2022 على القمر الصناعي.

وحرصا من بوابة “الفجر”، على الاهتمام بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، توضح من خلال هذا التقرير ‎تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2022 على القمر الصناعي نايل سات، وجاء كالتالي:

 التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11034.

- معدل الترميز: 5000.

- معدل الرأسي للاستقطاب: V.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

- جودة القناة: SD.

- اسم القناة على الرسيفر: الفجر.

التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية ‎تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2022 قناة الفجر المؤسس غثمان ارطغرل
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