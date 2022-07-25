حصاد الـ "توك شو".. كشف أسباب ارتفاع سعر البيض ووزير النقل يوجه رسالة إلى المصريين

شهدت مصرر على مدار 24 ساعة، العديد من القضايا الهامة، التي ركزت عليها برامج التوك شو، والقنوات الفضائية، من بينها، كشف أسباب ارتفاع سعر البيض، و رسالة إلى المصريين بسبب السكك الحديدية، فضلا عن

أسباب ارتفاع سعر البيض

قال محمود العناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن مصر حققت الاكتفاء الذاتي بنسبة 100% من الدواجن والبيض، مشيرًا إلى أن المنطقة بالكامل تعاني من نقص من البيض والدواجن مثل السعودية والاردن وتركيا، ولدينا طلبات كبيرة جدًا للتصدير، ولكنن لا نصدر إلى بعض الأشياء الهامشية.

وتابع "العناني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن ارتفاع أسعار البيض والدواجن يرجع إلى تضاعف أسعار الحبوب، خلاف تعرض منتجي البيض لخسائر غير محتملة خلال الفترة الماضية، مضيفا ان سعر البيض في المزرعة بـ60 جنيهًا، مشيرًا إلى أن المنتج ليس مسؤولًا عن بيع البيض في السوق بـ75 أو 80 جنيه، ولذلك تم التوافق مع وزارة التموين ببيع البيض، وهذا الأمر بدأ بالفعل ابتداءً من يوم الخميس الماضي.

رسالة إلى المصريين بسبب السكك الحديدية

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن قطارات السكك الحديدية الجديدة بها "بوفيهات" رائعة، ويتم تقديم مشروبات وماكولات، متسائلا: "محتاجين الباعة الجائلين في إيه".

وأضاف "الوزير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "في ناس بتركب القطار ومعاها شنطة، وبقدرة قادر تتحول لكرتونة ويبيعوا، ويضايقوا الركاب"، موضحا أنهم يتعاونوا مع شرطة النقل والمواصلات في منع ظاهرة الباعة الجائلين، ويتم تغليظ العقوبة بالقانون.

وتابع أنهم سيتعاونون مع الغعلام والمدارس والكنائس والمساجد على ضرورة زيادة الوعي بضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة والسكك الحديدية، إلى جانب تغليظ العقوبات، موجها رسالة للمصريين: "دي ممتلكاتكم حافظوا عليها، وإحنا شغالين عندكم عشان نخدمكم".

ضم 7 جامعات تكنولوجية جديدة في العام الدراسي الجديد

كشف الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، تفاصيل محو أمية 695 ألف مواطن مصري خلال العام الجامعي 2022، مشيرا إلى أن العدد ضخم وموزع على محافظات الجمهورية.

وقال " عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: إن ما تم بفضل المشاركة المجتمعية، وتنفيذ بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى للجامعات والهيئة العامة لتعليم الكبار، وتشكيل لجنة متخصصة لصياغة خطة شاملة لمواجهة الأمية، بجانب مشاركة الوزارة في تنفيذ مشروع تحدي الأمية على مستوى الوطن العربي، وإطلاق عدة مسابقات على مستوى الجامعات والمعاهد للتنافس على جائزة أفضل جامعة في مواجهة مشكلة الأمية".

من جهة أخرى، أشار إلى أنه سيتم ضم 7 جامعات تكنولوجية جديدة في العام الدراسي الجديد بجانب 3 جامعات تعمل بالفعل، مشيرا إلى أن هناك إقبال من المواطنين كبير عليه كون سوق العمل المصري والدولي والإقليمي يحتاج إلى التقني كما أنه يحمل شهادة البكارليوس.

ولفت إلى أن هناك تخصصات جديدة حول الذكاء الاصطناعي ستدخل في الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية الدولية لكل الشعب سواء شعبة علم العلوم أو علم رياضة، معقبا: “محتاجين هذا التخصص في ظل توجه الدولة نحو الرقمنة”، مشيرا إلى أن هناك أفرع لجامعات أجنبية في العاصمة الإدارية.

مناهج سنة 5 ابتدائي ستسعد الطلاب وأولياء الأمور

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الأطفال من مرحلة "كي جي 1" وحتى الصف الخامس الإبتدائي مستواهم جميل جدا، واستجابوا للتطوير بشكل يثلج الصدور.

وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه تم مد فترة العام الدراسي العام المنصرم لمواكبة أقرانه في الدول الأخرى، مضيفا: "مناهج سنة 5 إبتدائي ستسعد الطلاب وأولياء الأمور"، مناشدا أولياء الأمور ترك أبنائهم يتعلموا بالطريقة الحديثة.

وأوضح أن نظام التعليم الجديد بدأ من مرحلة رياض الأطفال، أما ما يحدث في الثانوية العامة فهو إنقاذ ما يمكن إنقاذه، معلقا: "انتهينا من نصف طريق التطوير.. ولادنا في المدارس الحكومية بيدرسوا إنجليزي من الحضانة"، فالطالب بالمدرسة الحكومية يتحدث الإنجليزية بشكل مريح من الصف الثالث الابتدائي.