تعرف على شروط التقديم في كلية الشرطة 2022

حددت أكاديمية الشرطة، عدة شروط لا بد أن تتوافر في المتقدمين اللالتحاق بها، في دفعة 2022، من طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة وخريجي الكليات، لذلك تتزايد مؤشرات البحث في موقع “جوجل” هذه الأيام عن شروط التقديم في كلية الشرطة.

شروط التقديم في كلية الشرطة

وتستعرض بوابة “الفجر” شروط التقديم في كلية الشرطة، بالعام الأدكاديمي 2022 - 2023 في السطور التالية:

- أن يكون الطالب مصرى الجنسية، من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس.

- أن يكون محمود السيرة وحسن السُمعة.

- ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، أو ما يُماثلها من الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مُقيدة للحُرية فى جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة.

- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحُكم أو بقرار تأديبى نهائى أن يكون مُستوفيًا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن.

- ألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.

طلاب أكاديمية الشرطة

قبول دفعة جديدة للالتحاق بكلية الشرطة

يأتي ذذلك بعد موافقة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية.

نبذة عن أكاديمية الشرطة المصرية

يشار إلى أن أكاديمية الشرطة المصرية تعد صرح علمى أمنى شامخ حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا.

كما أن الأكاديمية تتميز بأنها أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.