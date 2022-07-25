تعرف على مكان اختبارات كلية الشرطة 2022

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اختبارات كلية الشرطة
اختبارات كلية الشرطة
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أعلنت وزارة الداخلية، أمس الأحد، قبول دفعة جديدة للالتحاق بكلية الشرطة 2022، وذلك بعد موافقة الوزير اللواء محمود توفيق، الأمر الذي تسبب في زيادة معدلات البحث في موقع “جوجل” حول التقديم وشروط ومكان اختبارات كلية الشرطة 2022.

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تعرف على شروط التقديم في كلية الشرطة 2022

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لطلاب الثانوية العامة 2022.. تعرف على موعد تقديم كلية الشرطة

وكشفت وزارة الداخلية، شروط ومواعيد التقديم وأنواع الاختبارات التي سيخضع لها المتقدمين من الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة الثانوية الأزهرية وكذلك في قسم الضباط المتخصصين.

مكان اختبارات كلية الشرطة 2022

ومن المقرر أن يكون مكان اختبارات كلية الشرطة 2022 عند البوابة رقم 5 بأكاديمية الشرطة اعتبارا من الساعة 6 صباحا وفقا في المواعيد التي حددتها وزارة الداخلية وتبدأ من أول أغسطس المقبل.

وتشترط أكاديمية الشرطة ارتداء الكمامة، حيث لن يسمح بالدخول من البوابة وإلى مقار لجان قبول الطلبات لمن لا يرتدي الكمامة، أو من يعاني من ارتفاع في درجات الحرارة، مع مراعاة التباعد بين الطلبة، وتعقيم المنشآت التي يتردد عليها الطلبة ووضع معقمات ومطهرات في الطرقات.

اختبارات كلية الشرطة 2022

أما فيما يخص اختبارت كلية الشرطة 2022، ونستعرض كل ما يتعلق بها وتفاصيلها في السطور التالية:

أولا| اختبار القُدرات: 

هو اختبار مبدئي وموضوعي ومكتوب لقياس مستوى ثقافة الطالب ومعلوماته العامة.

ثانيا| اختبارا المقاس والقوام: 

يتم قياس طول وعرض صدر الطالب للمتقدمين لقسم الضباط المتخصصين للتأكُد من استيفائه للمقاييس المطلوبة.

- ثالثًا| الكشف النفسي:

 يتم إجراؤه من خلال مجموعة من القياسات النفسية، ولا يحق للراسب الإعادة في هذا الاختبار.

- رابعًا| الاختبار الرياضي:

 يؤدى الطالب الاختبار الرياضي في عدد من التمرينات الرياضية، ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة في حالة رسوبه.

- خامسًا| كشف السمات: 

في حالة اجتياز الطالب الاختبار الرياضي يخضع لبطارية اختبار السمات لقياس القدرات العقلية والسمات الشخصية والميول المهنية ولا يحق للراسب الإعادة في هذا الاختبار.

- سادسا| ختبار الكشف الطبي:

 ويضم مجموعة من الكشوف على المتقدم.

- سابعا| لجنة الاختيار (الهيئة):

 عقب اجتياز الطالب لكافة الاختبارات السابقة بنجاح، يمثُل أمام اللجنة المُشكلة للاختيار والتي تقوم بتطبيق معايير المفاضلة المنصوص عليها بقانون إنشاء أكاديمية الشرطة ولائحتها الداخلية بهدف انتقاء أفضل العناصر.

ثامنًا| الكشف الطبي المتقدم:

 يمثل الطالب أمام لجنة طبية لإجراء اختبارات طبية متقدمة على النحو التالي: موجات صوتية على "القلب – البطن" رسـم مـخ كهربائي مقياس سمــع تقليدي فحص نسبة السكر بالدم "صائم – مفطر" وظائف الكبد والكليتين الكشف العقاقير والمواد المخدرة.

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